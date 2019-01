SASSUOLO-EID: Kevin-Prince Boateng står med fire ligamål på 13 kamper for Sassuolo denne sesongen. Han er fortsatt eid av Serie A-klubben. Foto: Serena Campanini / TT NYHETSBYRÅN

Ekstremt overrasket over Barcelona-overgang: – Kan bli en kulthelt

FOTBALL 2019-01-23T06:36:33Z

Kevin-Prince Boateng pluss Barcelona er sant. Det overrasker Strive-kommentator Magnar Kvalvik, som likevel tror 31-åringen kan bli en suksess i klubben. Det skal nemlig ikke så mye til...

Publisert: 23.01.19 07:36 Oppdatert: 23.01.19 08:27

Her er onsdagens oddstips

Mandag kom den overraskende nyheten om at Kevin-Prince Boateng nærmet seg et lån til den spanske giganten Barcelona, og litt senere ble nyheten bekreftet .

Den 31 år gamle klubbnomaden, som er best kjent for sin tid i AC Milan, men kanskje vel så kjent for sitt liv utenfor banen, skal spille sesongen ut i Barcelona. Bare ta en titt på denne godbiten!

Deretter har klubben opsjon på å kjøpe ham fra Sassuola, ifølge rapportene. Lånesummen skal ligge på 17 millioner kroner, og om Barcelona ønsker å beholde ham, skal prisen være ytterligere 8,5 millioner.

– Det er en stor ære for meg å være her. Jeg tror alle små barn drømmer om å spille for Barcelona, sier hovedpersonen selv, i tillegg til at han allerede har uttalt at han ønsker å score mål mot erkerival Real Madrid.

Overrasket

– Hadde du sett for deg denne overgangen før januarovergangsvinduet startet?

– Nei, dette så jeg ikke for meg før mandag. Da kom det brått og uventet, uten at det var noen rykter på forhånd, sier Strive-kommentator Magnar Kvalvik.

83 mill. kan bli dine om du spiller onsdagens Vikinglotto. Lever inn din kupong her!

Han peker likevel på at det lå i luften at Barcelona kom til å hente en rutinert angriper for å ha i backup for Luis Suárez. Christian Stuani (32) ble ryktet til klubben og Munir El Haddadi er sendt på lån til Sevilla.

– Likevel, at det skulle bli ham, kom helt ut av det blå, sier Kvalvik.

Kulthelt?

– Hva skal til for at han blir en suksess?

– Listen ligger ikke høyt. Hvis han leverer et par scoringer i kamper der Barcelona roterer, utgjør en trussel i kamper der Suárez hviler og kommer fra vårsesongen med fem til ti mål, vil man være tilfreds. Og det kan han fort oppnå, tror kommentatoren.

– Lån med opsjon, skriver spanske medier. Kan du se for deg at Boateng er Barca-spiller også neste sesong?

– Det tror jeg faktisk kan skje, ja. Det har blitt en Barcelona-greia at de signerer spillere som tidligere har blitt vraket i store klubber, sier Kvalvik med referanse til Paulinho og Arturo Vidal.

– De har dem ikke så lenge, men de er på kontrakt slik at klubben kan selge de videre til kinesisk liga, MLS eller en annen pengesterk liga som ikke er rangert så høyt. Så det er mulig å gjøre butikk på den måten, men samtidig så man at Paulinho også ble en kulthelt, så det er et annet aspekt. Barca-drakter med Prince på ryggen kan fort bli en greie i vår, for det vekker stor oppsikt. Han kan fort bli en kulthelt, han også, sier Kvalvik.

VGs tips: Borteseier.

Spansk kvartfinale og første kamp av to. Sevilla er til daglig 13 poeng bak Barcelona. Vertene har ikke vunnet noen av sine fire siste ligakamper. Og har ikke en gang scoret i sine to siste ligakamper.

Barcelona har vunnet syv strake ligamatcher. Det ene arbeidsuhellet borte mot Levante i cupen (1–2-tap), ble raskt hentet inn i hjemmeoppgjøret (3–0). Hverken Jeison Murillo (f), Sergio Busquets (mb) eller Lionel Messi (a) er med i troppen. Men Kevin-Prince Boateng (a) er med på reisen sørover, ifølge Sport.

Vi kjører et bortespill til 1,85 i odds. Spillestopp er kl. 21.25.

PS! I samarbeid med Strive ser du 10 toppkamper fra La Liga og Serie A på VG+ i vår . Førstkommende søndag vises Lazio mot Juventus.