FEILSKJÆR: Rosenborg og Mike Jensen, som her snakker med Molde-sjef Ole Gunnar Solskjær etter kamp, gikk på sitt første Eliteserie-tap med Rini Coolen som trener. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Mini og Sørloth med nådeløs RBK-dom: Tidenes verste overkjøring

FOTBALL 2018-10-01T11:26:39Z

Tidligere Rosenborg-helt Jahn Ivar «Mini» Jakobsen (52) kan ikke huske å ha sett klubben bli så rundspilt i Eliteserien som de ble i 1–0-tapet mot Molde.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 01.10.18 13:26

– Vi satt på kontoret i dag og prøvde å tenke på sist Rosenborg ble så rundspilt. I Norge har det ikke skjedd. Jeg kan ikke huske det. Jeg kan ikke huske å ha sett RBK være så tannløse fremover. Det er mulig jeg husker feil, men at det er en av de dårligste kampene til Rosenborg de siste 20–30 årene, det er jeg sikker på, sier «Mini» til VG dagen etter 1–0-tapet på Aker stadion som blåste ny spenning i høstens gullkamp .

RBK hadde ikke tapt en Eliteserie-kamp under Rini Coolen, men fikk gjennomgå mot skrubbsultne moldensere: 17–3 i avslutninger, 7–1 i avslutninger på mål, 8–2 i hjørnespark og 57–43 prosent i ballbesittelse er blant tallene som maler et bilde av Moldes totaldominans mot trønderne.

En annen tidligere Rosenborg-helt, Gøran Sørloth, stiller seg bak Minis påstand om at det var tidenes overkjøring for RBK i norsk fotball.

– Det er vel ikke noen grunn til å legge noe imellom på det. Det er helt riktig. Det var vel 10–0 i målsjanser til Molde, og da er man snill. Vi blir hengende etter, sier Sørloth til VG om kampen du kan se høydepunktene av her:

Slaktes på børsen

Sørloth innrømmer at han fikk «bakoversveis» av RBKs svake opptreden.

– Molde var totalt dominerende. Det er realiteten. Vi må finne ut av det fortest mulig og erkjenne at jobben var for dårlig, sier mannen med 74 seriemål for RBK på CV-en.

Forestillingen mot Molde gir et brutalt utslag på spillerbørsen til Adresseavisen , der keeper André Hansen (6) og midtstopper Even Hovland (4) er de eneste som sniker seg over 3-tallet. Venstreback Alex Gersbach og venstrekant Issam Jebali får bunnkarakter.

– Jeg er overrasket over at så mange er så dårlig. Det er vanlig at Hansen er bestemann, men at samtlige av de andre ikke får det til, er overraskende, sier «Mini».

– Hva var det som ikke fungerte?

– Det handler om hva man gjør med ball. Molde klarte å holde på den, men på RBK var det mange som hadde så dårlig mottak at det andre touchet ble en takling. Der var RBK i går. Mottakene var dårlig, pasningene traff foran og bak, mens Molde traff der de skulle. Rosenborg var heldige som ikke lå under 3- eller 4–0.

– Jeg har vært så «heldig» selv at jeg har fått én på børsen før. Man synes ikke det er særlig hyggelig, og man vil slå tilbake. Sånn foregår det i hvert fall i hodet mitt, så jeg håper det fungerer sånn for dem også, sier Gøran Sørloth.

– Spillemessig har vi mye å gå på

Han mener tapet mot Molde kan være en nødvendig vekker for RBK, som han mener har underprestert denne høsten til tross for at resultatene har vært strålende.

– Vi må prestere på et høyere nivå. Det er viktig å erkjenne at vi har hatt en keeper som har vært helt fantastisk i André Hansen. Hvis man går inn og sjekker hvor mange poeng han har reddet denne sesongen, er det helt uvirkelig. RBK har en sisteskanse som er så god at du nesten ikke tror det. Det er lov til å ha god keeper, men da er det også viktig å erkjenne at vi kanskje ikke har prestert på det høyeste nivået, og at resultatene har gått inn fordi vi har vært avgjørende i gitte situasjoner. Vi må være pinlig ærlige og si at spillemessig har vi mye å gå på, lyder dommen fra Sørloth.

Solskjær om kampene som irriterer ham:

«Mini» mener samtidig at det ikke er noen grunn til å bekymre seg etter Molde-tapet.

– Det som er så deilig, er at folk legger merke til det når RBK spiller dårlig, for du er ikke vant til at det skjer. Når de gjør én dårlig kamp, blir det en nyhetssak. Det som skjedde i Molde, skjer av og til, og det er ingen grunn til å grave seg ned etter et tap mot et godt lag. Det er godt for en spiller å få en «skjerp deg!», en påminnelse om at ting ikke går av seg selv. Jeg er ikke beymret, sier han.