Ring Hansen hvis Jarstein ikke blir spilleklar

Hvis Rune Almenning Jarstein (33) er usikker til landskampene mot Slovenia og Bulgaria, bør telefonen til Trondheim og André Hansen (28) tas. RBK-keeperen sier ja hvis han føler at han har «en fair sjanse» til å spille.

Fem dager før landslagstroppen tas ut, har Lars Lagerbäck skaffet seg et problem: Tre av fem i det som har vært en solid forsvarsmur de siste kampene ble skadet denne uken, først Rune Almenning Jarstein , så Birger Meling og til slutt Kristoffer Ajer . Det er 60 prosent av den «normale» forsvars-femmeren.

Nå er det fortsatt ganske god tid før kampene skal spilles (13. oktober mot Slovenia) og 16. oktober (mot Bulgaria), begge på Ullevaal stadion, men det er uansett ikke gode nyheter for en landslagssjef som har «fått satt» et forsvarsspill de siste kampene.

* Rune Almenning Jarstein har spilt sju av åtte kvalik-kamper under Lagerbäcks ledelse. Han har pådratt seg en lårskade. Omfanget er fortsatt usikkert. Men han spiller ikke fredagens kamp mot Bayern München, det bekreftet klubben torsdag. Torsdag ettermiddag sa han til VG at han trolig spiller igjen neste helg, altså siste helg før landskampene. Og at han, hvis alt går etter planen, trener igjen i starten av neste uke. Så det ser ganske lyst ut, med tanke på landslaget.

* Birger Meling har etablert seg på venstrebacken og har startet ni av de 10 siste landskampene. Han sa selv at han hadde trøbbel med hamstringen, og gikk av banen rett etter at Rosenborgs kamp mot Vålerenga hadde startet. 4–6 uker er normalt for en slik skade.

* Kristoffer Ajer er blitt samlingspunktet i forsvaret, på kort tid. Ajer har startet de seks siste kampene, der Norge har vunnet fem. Han pådro seg også en hamstring-skade, og Celtic-manager Brendan Rodgers bekreftet at Ajer trolig blir borte 4–6 uker.

* Norge har kun sluppet inn sju mål på sine 10 siste landskamper, og er på vei dit Lagerbäck ønsker seg: Til 0,5 baklengsmål i snitt pr kamp.

* I tillegg fikk den viktige, offensive spilleren Mohamed Elyounoussi en smell på trening og spilte verken forrige helg eller kommer til å spille kommende helg for Southampton.

Det er 17 dager til kampen mot Slovenia på Ullevaal.

Alt tyder på at både Ajer og Meling må stå over mot både Slovenia og Bulgaria. Haitam Aleesami kan få en ny sjanse som venstreback, hvis Lagerbäck ikke gir venstrebacken til anvendelige Martin Linnes. Aleesami har vært inn og ut av Palermos lag i Serie B denne høsten, men har vært god de gangene han har fått sjansen på landslaget. Aleesami mistet plassen sin til nettopp Meling i fjor høst.

I midtforsvaret er det mest nærliggende med rutinerte Tore Reginiussen ved siden av Håvard Nordtveit. De har spilt sammen før og kjenner hverandre godt.

Spørsmålet er mest hva Lagerbäck og keepertrener Frode Grodås tenker dersom Rune Almenning Jarstein ikke er garantert spilleklar til 13. oktober. Etter samtaler jeg har hatt med André Hansen den siste tiden, er følelsen av at RBK-keeperen kommer til å si ja til landslaget hvis førstekeeper Jarstein er skadet. Det var Frode Grodås som hentet André Hansen til Lillestrøm for mange år siden, da Grodås var keepertrener der. Og det er ingen tvil om at Hansen er Norge nest beste keeper for tiden.

Trygt, og tidvis stort, keeperspill i Rosenborg-trøya, gjør det naturlig for landslagsledelsen å henvende seg til André Hansen hvis Rune Almenning Jarstein ikke blir spilleklar. Etter min mening er Ørjan Håskjold Nyland nummer tre blant norske keepere - akkurat nå.

Men akkurat nå er sjansen størst for at Lars Lagerbäck må finne to nye forsvarsspillere, mens keeperen hans blir spilleklar.