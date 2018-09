SCORET OG MARKERTE: Stefan Johansen mot Kypros. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Det er så typisk han

FOTBALL 2018-09-06T20:35:43Z

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge-Kypros 2–0) Ingenting er bedre enn når spillere svarer på tiltale. Jeg mente Lagerbäck burde vrake Stefan Johansen. Kapteinen svarte med to scoringer og storspill mot Kypros. Tre poeng til Norge, to mål til Johansen, null poeng til meg.

kommentar

Knut Espen Svegaarden (kommentar)

Publisert: 06.09.18 22:35 Oppdatert: 06.09.18 22:48

Etter den første scoringen løp han med en slags «øre-feiring». Kanskje var det et svar til de som ikke trodde på han. Jeg tar i så fall den på strak arm - og sier: Lars Lagerbäck gjorde rett, det er en grunn til at han er landslagssjef, jeg tok feil - og Stefan Johansen gjorde det han stort sett har gjort i hele sin karriere: Motbeviste mennesker som ikke har trodd på han.

Finnes det egentlig noe bedre enn det?

Jeg strekker i hvert fall armene i været: Jeg mente Iver Fossum burde startet, Lars Lagerbäck holdt på sin kaptein, i den ene midtbaneplassen som var åpen. Du vant, Stefan. Jeg tapte.

Og ingen ting gjør meg gladere. Stefan Johansen var talentet over alle talenter i Nord-Norge rundt 2005, som fikk motgang, ikke følte seg satset på i Bodø/Glimt, som dro til Strømsgodset for å motbevise det, klarte det, ved hjelp av klokskap og vilje. Litt det samme i Celtic - han endte som sesongens beste spiller. Så dro han til Fulham, tok laget opp, men har mistet plassen sin.

Dette, kombinert med storspill fra Iver Fossum både på klubb- og landslag, mente jeg var nok til at Hannover-spilleren burde starte. Det gjorde han ikke.

Men etter et minutt ble Stefan Johansen skadet. Iver Fossum varmet opp. Det så ut som det kunne være alvorlig med kapteinen. Det var det ikke. 19 minutter senere ble han sendt gjennom på sin høyreside av Omar Elabdellaoui, og Johansen skjøt inn 1–0.

Ikke et smil. Scoringen var «hevn», fra foten til ørene. «Jeg skal vise dem ..,» lyste lang vei.

Tre minutter før pause skjøt han inn 2–0, direkte på frispark. Keeper ble kanskje forvirret over at det sto en høyre- og en venstrebeinsskytter klar. Venstrebeinet til Stefan Johansen vant, keeper sto på feil bein.

2–0 Norge. Og Johansen hadde nær doblet landslagsscoringene sine på 22 minutter, fra tre til fem, på 42 landskamper.

Pause, en 1. omgang som Norge vant 4–0 i sjanser, 9–0 i cornere og hadde 68–32 i ballinnehav. Spillet var, i perioder, meget bra. Kombinasjonene var fikse, og satt. Bjørn Maars Johnsen var god, Joshua King enda bedre - og Stefan Johansen best. Maars flikket, King truet, var leken og skapte mye. Og kapteinen tok ansvar. Som en kaptein skal.

Det var egentlig bare å glede seg til 2. omgang, håpe at Lagerbäck hadde klart å få spillerne til å være like «på» etter pause.

På et vis hadde han ikke det. Kanskje var det bevisst, på grunn av søndagens kamp i Bulgaria, at Norge slapp seg litt ned, tok ut to av de beste (Sander Berge og Stefan Johansen) og lot 2–0 være «greit». Kypros skapte to målsjanser, den første etter 67 minutter. Men Lagerbäcks menn kontrollerte, sparte krefter og «safet» kampen inn til en trygg seier, i den første kampen i Nations League.

På et vis skulle det bare mangle, motstanderen var puljens antatt svakeste lag, på vår hjemmebane, en kamp som måtte vinnes. Samtidig: Norge har ikke vært bortskjemt med så mange seirer de siste årene. Nå er det fem på rad - uten at det virker som publikum bryr seg nevneverdig.

Seks tusen mennesker på en kamp som betyr noe?

Her har noen gjort en betydelig fot-feil, et eller annet sted i systemet.

For dette laget fortjener bedre.

Et svak «Seiern’n er vår» klarte vi såvidt å høre de siste sekundene av kampen.

Det må bli høyere neste gang.