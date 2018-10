Godset-treneren: – Fortet vårt er blitt et knappetelt

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset – FK Haugesund 0-1) Den tidligere så trygge hjemmebanen Marienlyst er blitt til et aldri så lite mareritt for Strømsgodset. Klubben synker og synker på tabellen. Obos kan bli en realitet i 2019.

– Vår mediesjef Magne Jordan Nilsen oppsummerte forskjellen på Godset på Marienlyst, før og nå, på følgende måte: «Fortet vårt er blitt et knappetelt», sier Godset-trener Bjørn Petter Ingebretsen til VG.

Han står i intervjusonen og vet ikke helt hvordan dette med Marienlyst henger sammen han heller. Men mediesjefens utsagn er et godt bilde på det som har skjedd:

Poengfangsten til Strømsgodset på Marienlyst har ikke vært så dårlig siden 2007 – 1,15 poeng pr. kamp. Siden, på 10 sesonger, har Godset et poengsnitt hjemme på sterke 2,24. 2018-snittet er altså mer enn et poeng svakere enn de 10 siste årene ...

– Det er mange tanker i hodene på spillerne. Kanskje er de preget av at det ikke «ordner seg» på Marienlyst mer. Det er noe krampaktig over det hele, og for veldig mange er dette en uvant situasjon, en ny situasjon, sier BP – som Godsets sjeftrener kalles.

Godset har sjelden vært et godt bortelag, men reddet seg mye inn på Gamle Gress (som egentlig er Nye Kunstgress). Nå skjer ikke det heller, og da blir det fem kampers kamp for å unngå nedrykk i 2018.

– Vi har jo hørt over år at vi er så gode på Marienlyst, at motstanderne hater å komme hit, så noe er det jo med hjemmebanen vår. Og spillerne elsker å spille her, selv om det kanskje ikke ser sånn ut akkurat nå, sier Ingebretsen til VG.

Siden opprykket i 2006, hadde Godset seks sesonger der de stadig tok flere poeng på Marienlyst. 1,15 i 2007, så 1,69–2,00–2,18–2,40–2,60 og til toppåret 2013 (2,73 poeng pr. kamp). Siden er det gått litt ned, men var fortsatt veldig bra: 2,13–2,27–2,13 og 2,20 i fjor – før det nå er tilbake på nivået fra 2007: 1,15.

– Vi er ikke helt «på», vi har litt høye skuldre, vi tør ikke å slippe oss helt løs og vi har heller ikke helt flyt, analyserer Marcus Pedersen – som like før pause bommet på en gigantsjanse – overfor VG.

I en svært jevn kamp på Marienlyst i Drammen viste FK Haugesund til slutt hvorfor de kjemper i toppen og Strømsgodset i bunnen av tabellen denne høsten. Begge lag hadde sine muligheter, men det var ingen sensasjon da det var FK Haugesund, som jager tredjeplassen på tabellen, som fikk kampens eneste mål, på sin syvende målsjanse.

– Det var en «første målet vinner»-kamp, det er det ingen tvil om. Godset burde muligens ledet etter første omgang, men da Marcus Pedersen ikke scoret så øynet jeg sjansen til tre poeng, sier FKH-trener Eirik Horneland til VG.

Godset på Marienlyst siden opprykket i 2006: 2007: 1,15 poeng i snitt pr. kamp 2008: 1,69 2009: 2,00 2010: 2,18 2011: 2,40 2012: 2,60 2013: 2,73 2014: 2,13 2015: 2,27 2016: 2,13 2017: 2,20 2018: 1,15

Et pent angrep på venstresiden fikk Alexander Stølås i innleggsposisjon, og der er Stølås ofte god. Ballen ble servert perfekt på hodet til Ibrahima Wadji, som stanget ballen forbi hendene til SIF-keeper Morten Sætra.

– En jævel. Wadji løper på alt. Og i dag var han god, kommenterer Horneland.

Da gjensto det 13 minutter av kampen, og Godset hadde byttet inn Mustafa Abdellaoue – uten at det hjalp heller. For hjemmelagets omstendelige spill gir ikke resultater. Det er ofte pent oppbygde angrep, men det blir sjelden farlig nok.

– Vi er forbannet, for vi trengte den seieren her, sier «Mos» til Eurosport etter kampen.

FK Haugesund virket å ha ganske bra kontroll etter scoringen til Wadji, og det er et solid lag som nå utfordrer Molde om tredjeplassen de siste kampene.

– Nå er det bare å gå for det. Vi skal gi Molde kamp om tredjeplassen, og så lenge vi klarer å vinne i Drammen, for første gang, er alt mulig, sier Horneland til VG.