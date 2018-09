Eurosport-reporter tar selvkritikk for spørsmålet før Lehne Olsens dommer-utbrudd

Eurosports reporter Jonas Bergh-Johnsen (32) tar selvkritikk på at han presenterte offsidesituasjonen til Lillestrøm-spiller Thomas Lehne Olsen (27) som «diskutabel» i pauseintervjuet som spissen nå risikerer karantene for.

Tomillionerskjøpet Thomas Lehne Olsen er Eliteseriens suverent mest offsideavvinkede spiller denne sesongen, og en av de 37 flaggheisingene skjedde på Åråsen i derbyet mellom Lillestrøm og Vålerenga søndag kveld: Med ett minutt til pausesignalet ble Lehne Olsen (korrekt) avvinket for offside i en situasjon som kunne gitt Lillestrøm straffe om spissen hadde holdt seg på riktig side av VIFs forsvarslinje da ballen ble spilt.

I stedet ble det Vålerengas ball, nesten umiddelbart pause, og på vei til garderoben gjorde Thomas Lehne Olsen intervjuet der både adrenalinet, engasjementet og språkbruken boblet:

Avvinket 37 ganger

I intervjuet antyder Eurosports faste eliteseriereporter Jonas Bergh-Johnsen at offsidesituasjonen rett før var «veldig diskutabel».

– Jeg kan godt ta selvkritikk der. I formuleringen sier jeg «diskutabel», i stedet for det jeg mener, som er «marginal». Det er en vesens forskjell på de to begrepene, og det blir upresist. Så det var ikke meningen å forlede ham til å tro at situasjonen var feil. Men jeg tror han var fyrt opp godt selv og tok det selv opp i første svar. Så videreførte jeg tankerekken hans med det spørsmålet, forklarer Jonas Bergh-Johnsen – og sikter til at Lehne Olsen iallfall ikke har hatt utelukkende flaks med dommerne denne sesongen:

På sine 37 offsideavvinkninger har Lehne Olsen satt ballen i mål tre ganger, og spissen mener selv at han totalt har fått annullert 5–6 scoringer i år.

– Det kan gå litt fort unna, og det er fort gjort å ordlegge seg feil. Det er beklagelig, sier Bergh-Johnsen til VG.

Prøvde ikke provosere

– Hadde du sett situasjonen på ny før du gjorde intervjuet?

– Jeg så den live. De viste ikke reprise på storskjermene, som er riktig, men vanligvis har vi en monitor der vi står. Den fungerte ikke da, så jeg hadde ikke dobbeltsjekket. Inntrykket var at det var en avgjørelse som var uhyre «tight». Så jeg hadde sagt «marginal» om jeg hadde fått gjøre det om igjen, svarer Eurosports fotballreporter.

– Tror du spørsmålsstillingen hadde noe å si for hva han sa?

– Jeg tror ikke det og føler meg ganske trygg på det. Han har hatt mange – både marginale og diskutable – avgjørelser mot seg i år, og det var nok det som lå til grunn for hans utbrudd, mer enn mitt spørsmål. Jeg ville ha en ærlig reaksjon, men det var ikke et forsøk på å provosere ham, forsikrer Jonas Bergh-Johnsen.

– Jeg kjenner Jonas som en fornuftig fyr. Vi tar til etterretning det han sier her, men vi tar dialogen først og fremst med Norges Fotballforbund. Journalistens versjon kommer frem her, så kommer Thomas Lehne Olsen sin versjon frem for NFF. Per i dag ønsker vi ikke å prosedere saken i media, sier Lillestrøms sportssjef Simon Mesfin til VG.

Lillestrøm har frist til torsdag å forklare saken for NFF. Neste kamp er den uhyre viktige kampen mot nedrykkskandidat Start.