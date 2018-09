Skjelbred felte Bayern München i toppkampen: - Og dette er begynnelsen av oktoberfesten

FOTBALL 2018-09-28T20:30:09Z

(Hertha Berlin-Bayen München 2–0) Per Ciljan Skjelbred hadde bare 18 minutter på banen så langt denne sesongen. Men i den sterke seieren mot gigantklubben Bayern München avsluttet trønderen som kaptein.

Publisert: 28.09.18 22:30 Oppdatert: 28.09.18 22:59

For den tidligere Rosenborg-spilleren var tilbake i startoppstillingen på midtbanen, da Hertha Berlin slo Bayern München foran 75.000 tilskuere fredag kveld. Og det var til forskjell fra øvrige kamper denne sesongen der Skjelbred har vært ute i kulden. For Skjelbred har vært innpå i bare en av kampene i sesongens fem første kamper. Men fredagen ble en fest for hele laget.

– Det er ni år siden sist de slo Bayern München og nå skal disse gutta kose seg. Det er morsomt at Per fikk muligheten fra start og leverte godt spill, sier tidligere Hannover 96-spiller Mohammed Abdellaoue i Viasat-studioet etter kampen der han omtaler Skjelbred som en lojal spiller og et forbilde for yngre spillere i klubben.

Bayern München kom fra en ubeseiret rekke av kamper så langt i sesongen, samtidig som Hertha Berlin gikk på sesongens første tap mot Werder Bremen i forrige kamp, før møtet mellom de to tetlagene i Bundesliga . Sist gang vertene slo storklubben var i februar 2009.

– De har mer kvalitet enn oss, vi må være realistiske. De er på et annet nivå. Vi må ta poeng hver kamp, sier hjemmelagets Duda som satte inn 2–0 målet i intervjuet vist på Viasat etter kampen.

Med 2–0 var Hertha Berlin faktisk også bare en scoring unna å ta over serieledelsen fra gjestene i Bundesliga.

I kampen mot den pengesterke klubben fra Bayern, måtte Skjelbred ta solid defensivt ansvar da serielederen presset vertene stadig lavere, men bommet på sjanse etter sjanse.

Viasat-ekspert og tidligere proffspiller Jan Åge Fjortoft, som selv har spilt i Bundesliga, brukte anledningen etter kampen til å ironisere over stjernegalleriet fra Sør-Tyskland.

– Og dette er begynnelsen av oktoberfesten hvor det er forventet at de skal sitte i de håpløse shortsene sine og kose seg i byen i bunaden sin, sier Fjørtoft entusiastisk i studioet.

– Dette er «total ausfall» som det heter på tysk, sier Fjørtoft.

Tok defensivt ansvar

Skjelbred snakket om en vanskelig tid ute i kulden i sesongstarten i et intervju med Berliner Zeitung for to uker siden.

– Det er en ny situasjon for meg, og det føles rart, sa 31-åringen som skjønte det ville bli vanskelig allerede i sesongoppkjøringen.

Derimot ble kampen foran en fullsatt Olympiastadion, der Skjelbred sto frem med sin energiske spillestil, en fest for hjemmelaget.

Festen startet da Boateng felte Kalou etter 21 minutter og sørget for at hjemmelaget fikk ta ledelsen på den soleklare straffen. Og mens Manuel Neuer lå i feil ende av målet etter straffen kunne målscorer Ibisevic ta løpefart over reklameskiltene og ut på den blå friidrettsbanen rundt banen for å feire med hjemmefansen.

Og de fortsatte å ha marginene med seg i kampen samtidig som de ble presset lave av storklubben fra Sør-Tyskland. Men stjernegalleriet til Bayern München fortsatte å misse store sjanser, blant annet da Arjen Robben klinket ballen over på en kjempesjanse seks minutter før pause.

Derimot var det mot spillets gang da hjemmelaget doblet ledelsen etter nydelig angrepsfotball der en god pasning fra Skjelbred sentralt på banen satte i gang angrepet. Til slutt ende ballen hos Duda etter en nydelig 45 graders pasning ut i boksen. Han banket ballen i nettet bak Neuer og noterte seg for sitt femte mål denne sesongen, noe som gjør ham til toppscorer i Bundesliga.

Hverken Fjørtoft eller Abdellaoue var overrasket over resultatet halvveis og var også fornøyd med Skjelbred.

- Det jeg alltid har likt med Per-Ciljan er at han har en smittsom spillestil som gjør det lett å få med de andre på laget, sier Viasat-ekspert og tidligere proffspiller Jan Åge Fjørtoft i studiosendingen i pausen.

Trykket fortsatte imidlertid som forventet fra gjestene med enda større styrke etter pausen, men de fortsatte å bomme samtidig som stemningen blant fansen i Berlin økte i styrke. Både Lewandowski og Rodriguez sto i kø foran mål uten å få ballen inn.

Tjue minutter før slutt fikk også Skjelbred kapteinsbindet da Kalou gikk av banen.

PS. Ole Selnæs hadde også målgivende pasning i St-Etiennes kamp mot Monaco. Han sto bak en lekker pasning til Wahbi Khazri som satte inn 1–0 målet i 2–0 seieren.