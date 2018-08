Solskjær roser Moldes fly-grep: – De kronene har vært godt brukt

FOTBALL 2018-08-16T12:23:55Z

Molde har begynt å punge ut noen ekstra 100.000 kroner for privatfly til og fra bortekamper i Europa-kvalifiseringen.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Rolf Brown

Publisert: 16.08.18 14:23 Oppdatert: 16.08.18 14:51

– Det ser ut som vi har lært. Vi har reist med charterfly til og fra kampene i Albania (KF Laci) og Skottland (Hibernian). De kronene har vært godt brukt, sier Molde-trener Ole Gunnar Solskjær til VG.

– Hva er grunnen til at dere har begynt med det?

– Det er restitusjon. Å komme seg hjem i egen seng. Og det er enkelt å reise til og fra. Så når vi får de viktigste kampene i Europa med seriekamper imellom, så må vi ta tak og bruke noen ekstra 100.000 kroner for å leie inn charterfly og få dem opp og ned så fort som mulig. Det er langt å dra til Albania og Skottland, og det er ikke like enkelt med flyforbindelse fra Molde som fra andre steder i landet, sier Solskjær.

Tipster gir deg ferske oddstips hver dag!

Laget hans har ikke sett ut til å være nevneverdig preget av det tette kampprogrammet: Fire seirer og én uavgjort er fasiten på de fem siste Eliteserie-kampene, og 5–1-seieren over Brann søndag kom kun tre dager etter bortekampen mot Hibernian i Skottland.

Charter for RBK og S08 også

Molde er én av tre norske klubber som fortsatt spiller i Europa League-kvalifiseringen. Rosenborg, som er på god vei mot siste kvalik-runde etter 2–0-seieren borte mot Cork, velger også charter-alternativet når de reiser på kontinentet.

– Vi chartrer fly. Det handler om restitusjon. Det er kort tid og tett kampprogram. Og så har vi med oss noen folk, så det blir ikke så forferdelig mye dyrere, sier Rosenborg-styreleder Ivar Koteng.

Sarpsborg velger samme løsning til og fra kroatiske Rijeka, med en viktig seriekamp mot Brann allerede førstkommende søndag. De reiste til Kroatia, der de er nødt til å score minst ett mål for å avansere, allerede på tirsdag.

– Det er en effektiv reisemåte. I tillegg er det ikke så veldig kostnadsøkende, for det er dyrt å fly rutefly til Kroatia i sommerferien. Det var viktig for oss å ha de flyavgangene vi ønsket, sier sportssjef Thomas Berntsen.

VGs tips: Uavgjort og handikap-seier

Vi har plukket ut to oddstips i de norske Europa League-oppgjørene torsdag kveld: Ett fra Moldes kamp og ett fra RBK-kampen.

Etter 0–0 i første kamp borte mot skotske Hibernian er Molde favoritter på hjemmebane, særlig ettersom spissjuvel Erling Braut Håland etter alt å dømme er klar for spill igjen. Men 1,52 i odds for hjemmeseier synes vi er snaut, så vi anbefaler heller et uavgjort-spill til 3,60 i odds.

I Trondheim bør Cork City være grei skuring for Rosenborg, og vi anbefaler et spill på RBK-seier med minst to mål til 1,73 i odds.

Moldes kamp, som har spillestopp klokken 18.55, vises ikke på TV. Rosenborg mot Cork – spillestopp 20.40 – vises på TV 2.