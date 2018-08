Kane brøt forbannelse: – Det så ut til å bli en av de dagene...

FOTBALL 2018-08-18T16:13:19Z

(Tottenham – Fulham 3-1) For første gang - på forsøk nummer 15 - kunne Harry Kane juble for Premier League-mål i august måned.

Publisert: 18.08.18 18:13 Oppdatert: 18.08.18 18:47

I det 77. minutt kunne spissen slippe jubelen løs etter å ha bredsidet ballen i motsatt hjørne til 3–1 for hjemmelaget.

Før den tid hadde han hatt flere store sjanser, og blant annet satt ballen i tverrliggeren fra fem meter.

– Det så ut til å bli en av de dagene for meg, men slik er det å være spiss, sier en lettet Harry Kane til Sky Sports.

VG Live: Les utfyllende referat her!

Trippier-perle

Istedenfor å bli «en av de dagen» kommer 18. august 2018 til å bli stående som dagen Harry Kane scoret sitt første Premier League -mål i august måned. Tidligere hadde han spilte 14 ligakamper i august uten nettkjenning.

– Jeg synes vi spilte veldig bra og skapte mange sjanser, men all ære til Fulham, for det var ikke før etter en time spilt at vi begynte å få virkelig store sjanser, sier Kane.

Før Kane spikret igjen kista var det Tottenham som tok en oppskriftsmessig ledelse. Lucas Moura scoret sitt første Premier League-mål via stangen, før Aleksandar Mitrovic sørget for 1–1 syv minutter ut i omgang nummer to.

Kampen bølget en liten stund frem og tilbake, men i løpet av tre minutter ble all tvil feid til side.

Først med et perlefrispark signert Kieran Trippier. Deretter forseglet Kane seieren.

Tottenham står dermed med full pott etter to kamper. Fulham står på sin side med null.

PS: Stefan Johansen startet på benken, men ble byttet inn. Det skjedde på stillingen 1–1 og rett før Trippier sitt frispark.

Les om resten av 16.00-runden under denne videoen:

Snudde til seier

Bournemouth har også fått en fantastisk Premier League-åpning med full pott etter to kamper. Det så stygt ut borte mot West Ham da Marko Arnautovic scoret fra straffemerket etter 33 minutter som følte av Nathan Akes felling av Chicarito.

Men så slo Bournemouth kraftig tilbake. Først ved et herlig solomål av Callum Wilson, som lurte bort fire-fem West Ham-spillere og satte ballen mellom bena til keeper. Da var det spilt 61 minutter, og fem minutter senere ble Steve Cook matchvinner.

Midtstopperen headet Ryan Frasers frispark i mål via gressteppet.

Joshua King hadde en relativt rolig dag på jobb, og ble byttet ut i sluttminuttene etter å ha blitt taklet hardt i en duell der Felipe Anderson pådro seg gult kort.

Rødt kort

En som fikk et kort av en enda verre valør, er Jamie Vardy. Hans Leicester slo Wolves 2–0, men spissen må se de neste kampene fra sidelinjen etter å ha gått knallhardt til i en duell mot Matt Doherty.

Målscorere i den kampen for øvrig Doherty (selvmål) og James Maddison.

I den siste 16.00-kampen lørdag endte det 2–1 til Everton over Southampton .