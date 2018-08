UTESTENGT: Samir Nasri. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Ny sjokk-dom for Nasri: Økt fra seks til 18 måneder

Publisert: 01.08.18 20:43

FOTBALL 2018-08-01T18:43:35Z

Straffen for doping er blitt tre ganger lengre for Samir Nasri (31) etter at saken ble anket.

31-åringen spilte for Sevilla, på utlån fra Manchester City. Han er dømt for ulovlig bruk av drypp-utstyr.

UEFA har funnet at Nasr er skyldig i å bruke en intravenøs metode som ifølge WADA-koden er ulovlig.

Det var i desember 2016 at en klinikk i Los Angeles la ut et bilde på sosiale media der de fortalte at han fikk intravenøst «for å holde ham hydrert og i topp helse gjennom en travel fotballsesong».

Den 6. mars 2017 startet UEFA en granskning av saken. I februar ble Nasri dømt til seks måneders utestengelse. Saken ble anket, og onsdag kom altså dommen fra UEFAs appellkomité: 18 måneders straff.

Utestengelsen gjelder fra 1. juli 2017. Han kan trene med en klubb fra november 2018.

Sevilla prøvde å søke om unntak, en såkalt TUE, i ettertid, men fikk nei fra UEFA til det - og den avgjørelsen ble senere opprettholdt av CAS (idrettens voldgiftsrett).

Samir Nasri er for øyeblikket klubbløs etter at han fikk kontrakten med tyrkiske Antalyaspor terminert. Han har tidligere spilt for Arsenal og Manchester City.