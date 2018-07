BYTTER: Gonzalo Higuaín er på vei til AC Milan, samtidig er Leonardo Bonucci (nr 19) på vei tilbake til Juventus, kun ett år etter den overraskende overgangen. Foto: ALESSANDRO GAROFALO / X02242

Higuain og Bonucci i trolig bytteavtale: – Ronaldo-overgangen presser Higuain ut av Juventus

Publisert: 31.07.18 15:50 Oppdatert: 31.07.18 16:08

FOTBALL 2018-07-31T13:50:30Z

Cristiano Ronaldos (33) overgang ser ut til å tvinge Gonzalo Higuaín (30) ut av Juventus.

Samtidig må Juventus ofre et av Italias største stoppertalenter i en bisarr byttehandel som sender Higuain og Mattia Caldara (24) til AC Milan, og Leonardo Bonucci (31) tilbake til Juventus.

Flere medier, blant annet Goal melder at Milan vil betale rundt 18 millioner euro for å låne Higuain den kommende sesongen, før det skal ligge en opsjon i avtalen om at klubben må kjøpe spissen neste sommer for ytterligere 36 millioner.

– Higuain har en stor lønningspose, og ville trolig fått mindre spilletid på grunn av Ronaldo-overgangen. Derfor er det naturlig at han må ut, selv om han har prestert veldig godt i Serie A for Juventus, forklarer Kim-André Østbye, redaktør i Juventus sin norske supporterklubb.

Higuain kom fra Napoli for 90 millioner euro for to år siden, den gang overgangsrekord i italiensk fotball, før Ronaldo smadret den rekorden i sommer.

– Det har ikke vært så lett for Juventus å kvitte seg med Higuain selv om han har vært god. Juventus vil ha mye penger, samtidig som Higuain snart fyller 31 år. Milan er eneste klubb som har vært interesserte i å betale det Juventus ønsker, utdyper Østbye.

Samtidig ser Leonardo Bonucci ut til å returnere til Juventus i en ren byttehandel med den talentfulle stopperen Mattia Caldara, som forrige sesong imponerte på lån hos Atalanta.

– Bonucci har ønsket seg vekk fra Milan, helst tilbake til Juventus, da har Milan sannsynligvis satt et krav om å inkludere Caldara i avtalen, forklarer Østbye.

– Hvilket lag kommer styrket ut av denne avtalen?

– Med Ronaldo og Bonucci inn ser Juventus ut som en sterkere utfordrer til å vinne Champions League. Bonucci bør være en av verdens beste midtstoppere tilbake i et lag han kjenner godt, men han hadde ingen god sesong i Milan.

– Fra en supporters ståsted stusser man litt over at klubben henter tilbake en 31-åring istedenfor å satse på en ung lovende midtstopper som man nå istedenfor sender til Milan, som i tillegg får den beste spissen i Serie A de siste tre-fire årene. Det er ingen tvil om at Juventus på den måten styrker en konkurrent, oppsummerer JuveNorge-redaktøren.