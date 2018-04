Zlatan scorer «alltid» i sin debut: – Jeg ventet bare på å komme inn

Publisert: 01.04.18 10:57 Oppdatert: 01.04.18 11:13

Zlatan Ibrahimovic (36) kom inn de siste 20 minuttene og gjorde to mål i sin LA Galaxy-debut lørdag. Han scorer faktisk «alltid» i sin første kamp for en ny klubb.

Svensken har spilt i mange klubber i sin karriere, men debuten har vært suksess nesten overalt. Se bare her:

* Ajax i 2001: 2-1 mot Feyenoord (scoret ett).

* Juventus i 2004: 3-0 mot Brescia (scoret ett).

* Inter i 2006: 3-2 mot Fiorentina (scoret ett).

* Barcelona i 2009: 3-0 mot Gijon (scoret ett).

* Milan i 2010: 0-2 mot Cesena (scoret ikke, bommet på straffe).

* Paris Saint-Germain i 2012: 2-2 mot Lorient (scoret to).

* Manchester United i 2016: 3–1 mot Bournemouth (scoret ett) i den første Premier League-kampen. Han scoret også i den aller første kampen, en treningsmatch mot Galatasaray. Det skjedde på et saksespark etter bare tre minutters spill.

* LA Galaxy i 2018: 4–3 over Los Angeles FC (scoret to og avgjorde kampen). Det skjedde bare halvannet døgn etter at han hadde landet på amerikansk jord torsdag kveld.

Zlatan selv kommenterte dette slik på pressekonferansen etterpå:

– Om man ser tilbake på alle klubber jeg har kommet til, så har jeg gjort mål i min debut. Jeg sa at jeg skulle gjøre mål i dag også. Jeg ventet bare på å få komme inn.

– Når man ligger under 3–0, så pumper adrenalinet, for man vil komme inn og hjelpe laget. Fansen krevde noe, og jeg ga dem Zlatan.

Han innrømmet imidlertid at formen ikke er den beste. Han har tross alt ikke spilt kamper siden 2. juledag:

– Jeg spilte 20 minutter, men det føltes som 40 matcher, sa Ibrahimovic på pressekonferansen etterpå.

– Jeg var jetlagged og tung i kroppen. Etter den første løpeturen ble jeg andpusten. Så neste gang jeg fikk ballen, så tenkte jeg at «nå skyter jeg i stedet for å løpe».

Det var det skuddet som var fra bortimot 40 meters hold og som i en vakker bue over keeper og i Los Angeles FC-målet.

– Jeg snudde meg til min assisterende trener og sa at «dette er verdensklasse», sa Galaxy-trener Sigi Schmid etterpå ifølge Washington Post.

– Ibrahimovic er den perfekte definisjonen av en kar som alltid tør å være brilliant. Det første målet kommer helt sikkert til å bli en youtube-hit.

På sosiale medier blir svenskens debut markert av mange.

– Dette er LA. Velkommen GUD, skriver lagkamerater Jonathan Dos Santos, som var skadet lørdag. Houston Texans-spilleren JJ Watt skriver:

– Han forsøkte å advare oss. Utrolig!

Naturlig nok kommer også kravene om Zlatan til VM. Norrköping-målvakten David Mitov Nilsson skriver på twitter:

– Zlatan til VM, takk.

Enkelte mener at seiersmålet burde ha vært avblåst for offside. Fotballjournalisten Sam Street er en av dem. Han kommer med sterk kritikk på twitter:

– Man skulle si at «bare la det gå». Men om en spiller, Zlatan eller hvem som helst, er større enn sporten de driver med. Da er ikke MLS en ordentlig konkurranse, da er det mer som å se på Harlem Globetrotters, skriver Street - og sikter altså til show-laget i basketball.