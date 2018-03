LYN-PATRIOT: Caroline Graham Hansen mener norsk fotball trenger lokaloppgjør med temperatur, og bruker ganske klare ord når hun snakker om sitt eget forhold til Vålerenga. Her på treningsanlegget til Wolfsburg. Foto: TROND JOHANNESSEN

Graham Hansen om Vålerenga-hatet: – Vokst opp med rivaliseringen

Publisert: 24.03.18 14:24

WOLFSBURG (VG) «Jeg kjenner sånn skikkelig hat», sier en engasjert Caroline Graham Hansen i podkasten til Norges Fotballforbund. Hun snakker om Vålerenga.

23-åringen er vokst opp i Lyn, vokst opp med at Vålerenga er fienden og den følelsen har ikke sluppet taket.

«Mitt største ønske er at de rykker ned», melder hun også i opptaket som ble gjort 3. januar, og avslutter med at hun gjerne kan komme hjem å spille for Lyn, «hvis det hjelper til med at Vålerenga rykker ned». . .

Snaut tre måneder etter de krasse uttalelsene starter Toppserien. I dag møtes regjerende mester Lillestrøm og nettopp Vålerenga, og Caroline Graham Hansen vet selvsagt at den hardtsatsende Oslo-rivalen ikke rykker ned. Vålerenga er snarere en av gullfavorittene, og den norske Wolfsburg-stjernen er litt mykere i kanten nå.

– Jeg står for det jeg sa, men det er sagt med et glimt i øyet og det er sagt med bakgrunn i den rivaliseringen jeg er oppvokst med. «Hate» er et ord jeg egentlig ikke bruker, men når du er oppvokst i Lyn-land, så er det sånn. Jeg føler at vi er så snille i Norge, så jeg tenkte vel at det var en «gøy greie» å blusse opp de derbyene igjen, sier Graham Hansen til VG, inne på Wolfsburgs treningsanlegg.

Der er det en god dag, bare smil å se. Etter 5-0 over Slavia Praha i den første Champions League-kvartfinalen, er semifinaleplassen så godt som sikret.

Graham Hansen minnes møtene med Vålerenga som intense. Alltid.

– Jeg tror du må være vokst opp i en av klubbene for å forstå hvor mye det betyr. Å spille for Vålerenga er jo for eksempel utenkelig for meg. Det er bare sånn det er. Det går ikke.

Graham Hansen gransker VGs Toppserietips, kaster ut Arna-Bjørnar som en medaljekandidat (VG tror på sjetteplass), og er enig i at Lillestrøm er favoritt.

– Jeg tipper også at Lillestrøm tar det i år, selv om det kanskje satses litt mindre, så har de veldig mange som vet hva som skal til for å ta det gullet. Men det skal bli spennende å følge Vålerenga, de har alle ressursene, en fantastisk bra trener og veldig mange gode spillere.

Hun innrømmer at hun har et litt «dobbelt» forhold til det som skjer i Vålerenga i disse dager.

– Jeg kjenner jo på meg at jeg ikke ønsker dem noe bra. Jeg ønsker ikke at de skal lykkes. Jeg ønsker ikke at de skal få til noe. Det er veldig fælt å si. Man skal jo bruke energien på å ønske at «mitt lag skal lykkes». Men det bare skjærer seg helt for meg, og det tror jeg hvilken som helst Vålerenga-supporter vil si om Lyn også.

– Men jeg hater jo ikke de som er i klubben. Jeg har ingenting imot noen av de som spiller for klubben, og jeg har masse gode venner i Vålerenga. Og jeg vil damefotballens beste, så det er veldig gøy at det er klubber på herresiden som satser på damene. Det Vålerenga gjør er helt fantastisk. Derfor håper jeg at de gjør de riktige tingene, slik at vi får et flaggskip til. Men det er en annen greie. Det har ikke noe med rivaliseringen å gjøre, påpeker Graham Hansen.

– Du vil vel ikke at de skal bli seriemestere?

– Ehhh, jeg ønsker jo at de skal lykkes med prosjektet sitt, og det sier seg vel selv at i så fall burde de bli seriemestere.

Allerede onsdag skulle et ungt og nyopprykket Lyn møtt et på papiret mye sterkere Vålerenga. Kampen er utsatt, og Caroline Graham Hansen erkjenner at Lyn ikke levnes store sjanser mot erkerivalen.

– Det blir nok hardt, men kampen skal spilles . . .