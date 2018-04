DUO: Ola Kamara (t.v.) og Zlatan Ibrahimovic, her fra oppgjøret mot Sporting Kansas City, er i ferd med å finne tonen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Kamara endte måltørken etter Zlatan-assist - men LA Galaxy tapte igjen

Publisert: 29.04.18 08:44 Oppdatert: 29.04.18 09:04

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-29T06:44:59Z

(LA Galaxy - New York Red Bulls 2–3) Den skandinaviske spissduoen Ola Kamara (28) og Zlatan Ibrahimovic (36) er i ferd med å finne tonen, men Galaxy-stjernene gikk på nok en smell.

Ola Kamara scoret natt til søndag sitt første siden debuten mot Portland Timbers tidlig i mars , etter å ha blitt servert av sin nye spissmakker, Zlatan Ibrahimovic .

På stillingen 0–2 til New York Red Bulls fant Zlatan sin norske spissmakker i bakrom med en strøken gjennombruddspasning, og alene med Red Bulls-målvakt Luis Robles gjorde Kamara ingen feil.

Dermed satte han en stopper for den fem kamper lange måltørken han har hatt.

Kamara involvert i VAR-annullering

Galaxy fikk en marerittstart på kampen. Etter bare syv minutter sendte Daniel Royer gjestene fra New York i føringen, og Florian Valot doblet ledelsen like etter pause.

Ti minutter senere sørget imidlertid Kamara for blod på tann for hjemmelaget, og bare minutter etter at den norske landslagsspissen hadde redusert, hamret Giovani dos Santos inn utligningen.

Men seks minutter før full tid fikk Red Bulls tildelt et straffespark, og fra ellevemetersmerket hadde Kaku ingen problemer med å ødelegge Galaxy-comebacket, og sørge for at det ble nok et tap på StubHub Center.

Dette var Galaxys fjerde tap denne sesongen, og etter åtte spilte kamper står de med ti poeng.

Men det kunne fort vært annerledes. Like etter at Red Bulls gikk opp i ledelsen, ble nemlig en Galaxy-scoring annullert etter at videodømming ble tatt i bruk. Giovani dos Santos spilte fri Kamara som stormet mot mål, og med seg hadde han Zlatan og Romain Alessandrini. Han fant sistnevnte på bakerste stolpe, som enkelt satte ballen i mål.

Etter litt frem og tilbake ble scoringen annullert, tilsynelatende fordi Kamara var i offside da han ble spilt fri.

Den norske duoen Jørgen Skjelvik og Ola Kamara spilte hele kampen for Galaxy. Det samme gjorde Zlatan Ibrahimovic.

VG oppdaterer saken!