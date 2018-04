Arsenals skrekkrekke: har ikke vunnet borte i ligaen i 2018

Publisert: 15.04.18 16:20

(Newcastle – Arsenal 2–1) Fem tap. Det er Arsenals bortestatistikk i Premier League i 2018, etter at formsterke Newcastle så godt som sikret plassen.

Selv om Arsène Wengers Arsenal hadde vunnet sine tre siste seriekamper, sto de uten en eneste borteseiere i serien siden 2017, da de søndag reiste til Newcastle.

Bedre ble det ikke da de igjen tapte, deres femte strake bortetap i serien.

– Selvsagt er vi bekymret. Vi er tradisjonelt et sterkt bortelag, sier Wenger på pressekonferansen etter kampen.

Franskmannen hadde gjort store utskiftninger fra laget som sendte Arsenal videre i Europa League torsdag, og for første gang funnet plass til Pierre-Emerick Aubameyang og Alexandre Lacazette sammen i startelleveren.

Slik gikk det til: Vi fulgte kampen i VGlive.

14 minutter ut i kampen fikk han betalt for det, da Aubameyang fra venstrekanten chippet over til Lacazette som veltet seg over og volleysparket inn 1–0.

Kun fire minutter senere skulle Arsenal hatt straffe da Aubameyang skjøt via hånden på Jamaal Lascelles, men dommer Anthony Taylor nøyde seg med å gi corner, til Wengers store frustrasjon. Han mener episoden er nok et ekspempel på at Premier League gjorde feil da de før helgen besluttet å skrote videoassistert dømming (VAR) neste sesong.

– Jeg synes det var en veldig dårlig beslutning. Med den avgjørelsen mener jeg at vi henger etter resten av verden, sier han etter kampen.

Fakta Arsenals PL-kamper borte i 2018 14. januar: Bournemouth–Arsenal 2–1 30. januar: Swansea–Arsenal 3–1 10. februar: Tottenham–Arsenal 1–0 4. mars: Birghton–Arsenal 2–1 14. april: Newcastle–Arsenal 2–3

Snudde kampen

Arsenal tok ledelsen, men deres borteform er som den er av en grunn, samtidig som Rafa Benítez etter hvert har bygget et sterkt og hardtarbeidende kollektiv i Newcastle.

Etter 29 minutter ga hjemmelagets mest brukte våpen i kampen, Jonjo Shelveys millimeterpresise pasninger til alltid løpende Dwight Gayle, resultater. Gayle tok med DeAndre Yedlin som så la til Ayoze Pérez, som kom i hundre foran Shkodran Mustafi og bredsidet inn 1–1.

Etter pause byttet Benítez deler av våpenet ut da løperen Gayle ble erstattet av tårnet Islam Slimani. Og etter seks minutter på banen headet han på tvers til en veldig ledig Pérez, som flikket videre til Matt Ritchie. Han dro seg litt ut før han banket inn 2–1 i det 69. minutt.

Newcastle hadde snudd kampen og gikk mot sin fjerde seier på rad – en seiersrekke de ikke kan vise maken til siden november 2014.

Burnley nærmer seg

Newcastle var farligst også etter 2–1-scoringen, men fem minutter før slutt fikk Lacazette en stor mulighet da Martin Dúbravka var ute på en god, gammel bærtur. Men vinkelen ble for spiss for franskmannen, som satte ballen i nettveggen.

Arsenal faller med tapet ytterligere bak Chelsea, og må nå konsentrere seg om å holde på Europa League-plassen. De har nå seks poeng opp til Chelsea på 5. plass, men kun to ned til Burnley på 7. plass.

Newcastle er nå på en svært trygg 10. plass, hele 13 poeng over nedrykksstreken.

– Jeg tror vi er trygge nå, sier Benítez ifølge BBC.

PS: Dette er første gang Arsenal taper fem bortekamper på rad i serien siden ligaen skiftet navn til Premier League i 1992. De har kun plukket 13 av sine 54 poeng på bortebane denne sesongen.