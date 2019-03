NEIN: Manuel Neuer ser fortvilet ut underveis i tapet mot Liverpool. Foto: Kerstin Joensson / TT NYHETSBYRÅN

Tysk fotballkrise: – Trenger en radikal endring

(Bayern München – Liverpool 1-3, 1-3 sammenlagt) Den tyske fotballnedturen eskalerte enda et hakk i går. Nå skrikes det etter tiltak.

– Det gjør brutalt vondt. Bayern og Tyskland trenger en radikal endring, skriver Matthias Brügelmann i en kommentar for storavisen Bild.

I VM sist sommer ble Tyskland slått ut allerede i det innledende gruppespillet for første gang.

I går ble Bayern München utspilt av Liverpool på eget gress og røk allerede i Champions League -åttedelsfinalen:

Når kvartfinalene trekkes fredag klokken 12, er det første gang på 13 år at ingen tyske lag er med i potten.

– Vi viste våre grenser, erkjente Niko Kovac, Bayern-trener, etter Liverpool-smellen ifølge Bild.

– Ikke gode nok

Det er første gang siden 2011 at Tysklands gigantklubb ryker ut så tidlig av turneringen - siden har det blitt en tittel, et tap i finale, fire semier og en kvartfinale.

Tirsdag tapte Schalke hele 0–7 for Manchester City på denne måten:

– Det har i stor grad vært Bayern det har handlet om for Tyskland, i tillegg til litt Dortmund. Schalke, Wolfsburg og Hoffenheim spiller ingen rolle i denne sammenheng. Når Bayern er i generasjonsskifte som nå, er de ikke gode nok til å blande seg inn i toppen av Europa, sa Rune Bratseth, tidligere Werder Bremen-stjerne, på Viasats sending.

Det var våren 2013 Bayern München vant Champions League etter heltysk finale mot Borussia Dortmund. Sommeren 2014 ble Tyskland verdensmester.

– Tid for selvransakelse

Siden har vinden snudd. I høst endte tyskerne sist i Nations League-gruppen med Frankrike og Nederland.

– Dortmund er fortsatt i store endringer, og Bayern er ikke på sitt beste. Det er et stort dropp i tysk fotball og det er tid for selvransakelse, uttalte Raphael Honingstein, anerkjent tysk fotballjournalist og -forfatter, ifølge BBC.

– Det er klart vi vil gjøre noe på markedet, men vi har også gode og erfarne spillere som kunne gjort det bedre i kveld, uttalte Hasan Salihamidžić, Bayerns sportsdirektør, til Sky Sports Tyskland på spørsmål om fremtidsplanene til klubben etter nederlaget.

– 2020 må bli et bedre internasjonalt år for tysk fotball. Joachim Löw (landslagssjef), Kovac og Bayern-ledelsen er under press, skriver Brügelmann i Bild.

Forrige uke ble det kjent at «bundestrainer» Low utelater de tyske stjernene Thomas Müller (29), Jérôme Boateng (30) og Mats Hummels (30) fra landslaget i fremtiden. Low mente at 2019 skulle bli en restart. Valget har skapt mye debatt i Tyskland.