Sveriges landslagssjef avviser Lindelöf-boikott

Sveriges landslagssjef Janne Andersson nekter for at Victor Lindelöf (24) har meldt forfall til Sveriges landslagstropp på grunn av en konflikt.

Manchester United-stjernen har meldt forfall til Sveriges EM-kvalifiseringskamper mot Norge og Romania av personlige årsaker.

Søndag begynte ryktene å svirre om at Lindelöf meldte avbud fordi hans kamerat John Guidetti, har blitt vraket til troppen. Dette nektet landslagssjef Janne Andersson for på Sveriges pressekonferanse mandag.

– Jeg kan kraftig dementere at forfallet handler om at en annen spiller ikke har blitt tatt ut. Victor har meldt forfall på grunn av personlige årsaker og jeg har forståelse og respekt for den avgjørelsen. Hadde årsaken vært at en kompis ikke ble tatt ut, da hadde jeg ikke hatt respekt for avgjørelsen i det hele tatt, forklarte Andersson klokkeklart på pressekonferansen:

Han ønsket ikke å svare på hva de personlige årsakene er, men fortalte at han har hatt en lenger prat med Lindelöf.

– Han har et ønske om at vi ikke skal snakke offentlig om det, da respekterer jeg det, forklarer landslagssjefen.

– Jeg har pratet med John (Guidetti), og vi er på talefot. Vi har respekt for hverandre, men han er skuffet og uenig, det hadde også jeg vært om jeg var han, svarte Andersson på spørmål om forholdet til vrakede Guidetti.

Guidetti ble vraket til fordel for Alexander Isak, 19-åringen var et stjerneskudd i svensk fotball for noen år siden for AIK, og ble solgt til Borussia Dortmund. I Tyskland havnet han i kulden, men har fått fart på karrieren igjen etter å ha blitt lånt ut til nederlandske Willem II i januar.

Sverige har problemer på midtstopper-plass. Kaptein Andreas Granqvist sliter med en skade, mens Leeds-stopper Pontus Jansson har meldt forfall grunnet skade. Andersson mener at Granqvist skal rekke kampene.