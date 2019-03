LAGVENNINNER: Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg da de spilte sammen på det norske landslaget i 2017. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Norsk stjerneduell i Champions League: – Wolfsburg har ingen Hegerberg

Ingvild Stensland (37) er Champions League-vinner med Lyon. Hun holder det franske laget som knapp favoritt i onsdagens kvartfinale mot Wolfsburg.

Publisert: 20.03.19 09:47







Ada Hegerberg (23) og Lyon skal altså opp mot et Wolfsburg med både Caroline Graham Hansen (24) og Kristine Minde (26) i stallen.

Dette er reprise fra finalen i Champions League sist sesong. Da scoret Hegerberg i Lyons 4–1-seier. Onsdagens kamp kan du se på VG+.

– Det kunne ha vært drømmefinalen også i år, sier Ingvild Stensland, som spilte i Lyon i 2009, 2010 og 2011.

– Jeg tror det blir tøft. Det er to jevne lag med veldig sterke navn på begge sider, men jeg holder Lyon som liten favoritt.

– Hvorfor?

– Fordi jeg synes Lyon har litt sterkere navn på alle plasser. De har vunnet i mange år og har en vinnerkultur som Wolfsburg savner litt, selv om de har vunnet mye på hjemmebane.

– Og så har Lyon Ada Hegerberg. Hun er en målgarantist. Wolfsburg har mange målscorere, men ikke den notoriske målscorer som Ada. De har ingen Ada. Vi har sett internasjonalt at det er viktig å ha en som scorer. Hun kan bli tungen på vektskålen.

Stensland skynder seg å legge til at hun håper også de norske i Wolfsburg vil gjøre det bra.

– Caroline Graham Hansen sies å være i godt slag både på landslag og klubblag, så jeg gleder meg til å se henne.

Mens Lyon har dominert gjennom mange år i Frankrike, har det vært mange klubber som har vunnet Bundesliga de siste ti årene.

– Det er en tøffere serie i Tyskland og kanskje vanskeligere å bli seriemester der, men det blir bedre og bedre også i Frankrike, sier Ingvild Stensland, som selv om hun har lagt opp, er i fotballen på alle måter; som lærer på NTG, i en trenerrolle i Stabæk og som assistent for U23-landslaget kvinner.

– Lyon satser alt på Champions League, sier hun.

VG + har sikret seg eksklusive rettigheter til å vise begge kampene mellom de to storlagene. Det første oppgjøret spilles i Frankrike førstkommende onsdag 20.45.

Wolfsburg vant 3–2 borte mot Freiburg i helgen og er dermed fortsatt i ledelsen i Bundesliga - med bedre målforskjell enn Bayern München.

Men lokalavisen Wolfsburger Nachrichten spurte om nivået mot Freiburg ville holde med Lyon som motstander.

Ada Hegerberg scoret to da Lyon vant hele 7–1 over Bordeaux, som ligger på 3. plass på tabellen. Helgen før vant de 1–0 over Grenoble og nådde dermed den hjemlige cupfinalen. Da avgjorde Hegerberg på en heading.

Wolfsburg får fra sommeren av enda en norsk spiller i Ingrid Syrstad Engen, som spiller kvartfinale for LSK Kvinner onsdag.

En skadet Kristine Minde var ikke i troppen til kampen mot Freiburg i helgen, mens Caroline Graham Hansen ble spart og spilte bare det siste kvarteret. Trener Stephan Lerch sier til Wolfsburger Nachrichten at det handler om en muskel i låret for Graham.

VGs tips: Hjemmeseier.

Dette er to topplag som er vant med å vinne. Det er gjerne jevne kamper og marginer som avgjør i disse innbyrdes møtene.

Vi hadde gjerne sett flere spilltilbud på dette toppoppgjøret enn bare et HUB-spill. Men slik det er så tror vi Lyon har det lille ekstra til å få en god start før returkampen i Tyskland i neste uke.

Hjemmeoddsen står til 1,55, spillestopp er kl.20.40 og kampen kan du se på VG+.

