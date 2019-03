England slår tilbake: Seks lag til kvartfinalene i Europa

Seks av 16 lag i fredagens trekningen i Champions League og Europa League er engelske. Premier League står frem som den store vinneren i E-cupene denne sesongen. Det er første gang siden 1971 England har seks lag i kvartfinalene.

Publisert: 15.03.19 08:04







Hverken La Liga, Serie A eller Bundesliga holder følge og franske Ligue 1 er helt utradert fra kvartfinalene. Det samme gjelder Øst-Europa - bortsett fra Slavia Praha i Europa League.

Så sent som i 2014–15 hadde ikke England et eneste lag med i kvartfinalen hverken i Europa League eller Champions League .

I Champions League var det ett lag fra Premier League både i 2016 og 2017, så to i 2018 - og nå fire i 2019.

Disse ligaene er representert i dagens trekningen i Champions League+EuropaLeague=Totalt antall lag:

England: 4+2=6.

Spania: 1+2=3.

Italia: 1+1=2.

Portugal: 1+1=2.

Nederland: 1+0=1.

Tyskland: 0+1=1.

Tsjekkia: 0+1=1.

England har altså halvparten av lagene i kvartfinalen i Champions League: Liverpool, Manchester City, Manchester United og Tottenham. I tillegg er London-lagene Chelsea og Arsenal videre i Europa League.

Vi må 10 år tilbake for å finne sist Premier League hadde seks klubber i kvartfinalen i Champions League. På den tiden ble det også to trofeer med Liverpool i 2005 og Manchester United i 2008. Siden vant Chelsea i 2012. De fem siste Champions League-finalene er vunnet av spanske lag.

The Guardians kommentator Jonathan Wilson maner likevel til bakkekontakt:

– Husk at dette betyr lite hvis vi ikke vinner trofeet, skriver Wilson - og feirer gjerne - men minner om at «Premier League-lag har underprestert i et tiår».

Det er ingen begrensninger i kvartfinaletrekningen. Det betyr i verste fall at det blir hel-engelsk i to av kvartfinalene - og ingen i de andre to.

Både Barcelona og Juventus er imidlertid ranket over samtlige engelske lag i UEFA. Manchester City er tredje best, mens Porto er fjerde best av de åtte kvartfinalelagene.

– For tre år siden var Bundesliga foran Premier League, men nå er Dortmund i ferd med å bygge opp og Bayern München er over toppen, sier den tyske fotballjournalisten Raphael Honigstein på BBC Radio.

– Hvis du ikke har mest penger i verden, så må du ha noe annet ekstra - som lagånd, taktikk eller trener.

At Spania har bare ett lag i kvartfinalen denne sesongen, blir av karakterisert som en glipp av Andy West, ekspert på spansk fotball.

– Real Madrid vil uten tvil komme sterkt tilbake. Og Zinedine Zidane vil nok gjerne fortsette sin ville rekord med aldri ikke vinne Champions League, sier West ifølge BBC.

– Atlético Madrid vil også utfordre neste sesong, mener han.

PS: VGTV sender fredagens kvartfinaletrekning fra kl. 11.30.