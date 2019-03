TUNGT TAP: Ole Gunnar Solskjær takker Chris Smalling for innsatsen i regnværet på Emirates. Foto: Catherine Ivill / Getty Images Europe

Dette må Solskjær tåle

13 seriekamper, ti seire, to uavgjort og tapet som til slutt måtte komme, men Ole Gunnar Solskjær ser ikke veldig stresset ut.

Han må nesten tåle et nederlag, han også.

På pressekonferansen gjentar en skuffet United-manager at prestasjonen var bra, han smiler ganske ofte, fleiper litt og akkurat der er det ikke mye som minner om hvordan managerfaren Alex Ferguson fremsto etter et tap ...

Men for Solskjær har det fungert ganske bra å være seg selv.

Ingen hadde tro på at Manchester United skulle kjempe om en plass blant de fire beste da klubben byttet sjef midt i desember, med 11 poeng til fjerdeplassen og 13 til tredje. Nå er det to poeng til fjerdeplassen og tre til tredje, og Solskjær trøster seg litt med det etter 0–2 mot Arsenal. «Dette er en god posisjon å være i», sier han foran de åtte siste kampene.

Det er pekt på at Solskjær har hatt en del flaks tidligere, men ingen kan beskylde United for akkurat dét mot Arsenal.

Lukaku i tverrliggeren, Fred i stolpen, og et par andre store sjanser, mens Granit Xhaka scoret med et lykketreff fra 25 meter og Arsenal fikk en straffe. Avgjørelsen forsvares med at det er «kontakt», et forholdsvis dumt ord i en kontaktsport. Selvsagt er spillerne borti hverandre i fotball.

Men noen ganger får du straffeavgjørelser med deg, som i Paris, noen ganger mot deg, som på Emirates. Fotballens naturlover gjelder for Ole Gunnar Solskjær også. Det er bare å komme seg videre.

STOLPEN! Fred (nummer 17) er meget nær scoring, men keeper Bernd Leno er borti ballen, og den treffer stolpen. Foto: BEN STANSALL / AFP

Og det er liten grunn til å henge veldig med hodet. Motstanderen tatt i betraktning var det trolig en av de beste United-kampene med ham som sjef, ikke mange lag knebler Arsenal på denne måten på denne banen. Bortsett fra de to målene, greide hjemmelaget sjelden å få noe ut av sitt høye tempo.

Et fortsatt skadeplaget United hadde Matic tilbake, og Pogba fra karantene, mens både Fred og Diogo Dalot fikk tillit fra start. Matic var ikke den samlende midtbanefiguren vi har sett tidligere, og tidvis etterlot United i overkant mye rom på midten. Halvmilliardmannen Fred er fortsatt i fremgang, selv om han har noen stygge balltap. Pogba var innblandet i mye offensivt før pause, Luke Shaw er fortsatt frisk på venstresiden, mens Victor Lindelöf leverte sin dårligste kamp under Solskjær.

Det mest negative med Solskjær-øyne var kanskje at United ikke greide å true Arsenal på 0–2. Kampen var mer eller mindre over, med en halv omgang igjen. Det er første gang laget hans har havnet under på bortebane, og svarene på hvordan spillerne reagerte mentalt på det andre målet, var negative.

Dette var Solskjærs tredje ligatest mot en av «topp seks»-klubbene. Spillemessig er alle bestått: Hjemmekampen mot Liverpool (0–0) ble ødelagt av skader, men borte mot Tottenham og Arsenal har United vært førende i perioder. Marginene var med i den første (1–0-seier) og mot i 0–2-tapet på Emirates.

Det er i disse oppgjørene, mot de beste, Solskjær kjenner på hvor lista ligger. Å slå lag som Cardiff og Huddersfield og Fulham, motstandere det har vært flest av, skal være hverdagsseire i en moderne storklubb.

Det er dette United, og kanskje Solskjær, skal slåss mot de neste årene:

Manchester City tok 100 av 114 mulige poeng i fjor, og leder med 74 av 90 mulige nå. Manager Pep Guardiolas store mål er å skape en klubb som vinner hjemlige titler igjen og igjen og igjen, slik som forbildene Bayern München, Juventus og Barcelona.

Følelsen er at han er i ferd med få det til, selv om Jürgen Klopp og Liverpool henger med på en nesten litt undervurdert imponerende måte denne sesongen.

Manchester United trenger å vinne ligaen igjen. Den nådeløse sannheten er at klubben ikke har vært i nærheten etter at Alex Ferguson ga seg for seks år siden. I de fem foregående sesongene har det samlet vært 97 poeng opp til ligamesteren, nesten 20 i snitt hvert år, og det kan fort bli cirka det samme denne sesongen.

Det gjenstår å se om Ole Gunnar Solskjær er mannen som får jobben med å nedkjempe Pep Guardiola på lengre sikt.

På kort sikt har han greid det: Etter de 13 første Solskjær-kampene er United to poeng bedre enn City.

Arsenal har bare tapt én gang i ligaen på Emirates, mot serieleder Manchester City i åpningskampen. Deretter har Liverpool greid uavgjort, mens Tottenham og Chelsea har tapt.

Solskjærs United har slått både Arsenal og Chelsea på bortebane i FA-cupen.

United skal møte nabo City hjemme i serien, men den er ikke datofestet. Kampen skulle vært spilt neste helg, men da er det cupkvartfinaler, United borte mot Wolverhampton, City borte mot Swansea.