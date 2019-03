PREMIER LEAGUE-GULL: Claudio Ranieri var mannen som tryllet med Leicester. Her holder han sin første pressekonferanse som ny Roma-trener. Foto: GIUSEPPE LAMI / ANSA

Håper Ranieri skal gi Roma «Solskjær-effekt»

Sist uke var det slutt. AS Roma sparket treneren. I Claudio Ranieri får de en ekte hovedstadsmann. Kan han ta «en Solskjær»?

– Litt som da Solskjær inntok manesjen på Old Trafford, kommer nå Ranieri inn som et friskt pust etter at to upopulære menn er borte i trener Eusebio Di Francesco og sportssjef Monchi, sier Even Braastad, som er kommentator på Strive og halvparten av duoen bak podcasten «Støvelball».

– Om Roma nå plutselig sprudler og fremstår solide, kan det handle like mye om at Di Francesco og Monchi er borte som at Ranieri er kommet inn.

Mandag kveld er Empoli motstander. Det handler om å redde stumpene ved å få topp 4-plassering. Med selv med seier er det tre poeng opp til Inter på 4. plass.

– I Ranieri får de en ekte Roma-mann! Han kjenner klubben fra tiden som pur ung spiller, og senere som trener med massiv erfaring. Med 12 kamper igjen av sesongen, får han ikke snudd opp ned på alt, men det skjønner han selv: Det handler om å ta enkle grep som gir størst mulig gevinst på kort tid. Særlig defensivt har Roma slitt voldsomt. Det blir spennende å se om han går rett over i en 4-4-2 fra mandagens oppgjør, sier Even Braastad.

– Ranieri var nær å skaffe Scudetto’en i 2010. Han gjorde et sjokkgrep mot Lazio i den femte siste serierunden. De lå under 1–0 til pause og måtte vinne for å holde Inter bak seg. Ranieri tok ut både Totti og De Rossi, før Mirko Vucinic satte to og sikret 2-1-seier. De snublet imidlertid mot Sampdoria runden etter, men det grepet i Derby della Capitale i 2010 er det nok en del Roma-fans som husker med glede fortsatt, forteller eksperten på italiensk fotball.

Da Ranieri søndag hadde sin første pressekonferanse som ny Roma-trener, begynte han å snakke om nettopp 2010-dramaet:

– Premier League-tittelen med Leicester kan ikke gjøre opp for at jeg tapte Scudetto med Roma. Ingenting kan gjøre opp for å tape Scudetto på bare 30 minutter, sa Ranieri til Roma TV.

– Vi vant mot Chievo, og Inter hadde uavgjort i Siena. Så scoret de senere et vinnermål.

– Det er ingenting som kan matche å vinne en ligatittel med denne klubben som du elsker og som du er fan av. Ingenting.

(Det Ranieri ikke sa noe om, var hvor mye det ergret ham å tape for daværende Inter-trener José Mourinho, men det er en helt annen historie).

Claudio Ranieri legger ikke skjul på at dette er den eneste klubben som han kunne takke ja til å lede i 12 kamper. Men så lenge det handlet om AS Roma, trengte han ingen betenkningstid.

– De har noen matchballer nå, med Napoli i mars, Inter i april og Juventus i mai, sier Even Braastad.

