PÅ VEI MOT VM: Fra høyre Vilde Bøe Risa, Isabell Herlovsen, Ingrid Syrstad Engen, Guro Reiten, Emilie Haavi og Stine Hovland går ut til møtet med Kina i Algarve Cup 1. mars. Norge vant 3-1. Foto: TT Foto: Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN

VM-målsettingen: Tøff, dristig og på grensen til naiv

De forlot EM uten poeng og mål. De har mistet «verdens beste spiller», men de norske fotballkvinnene skal ta medalje i sommerens VM.

Drøyt tre måneder før mesterskapet starter i Frankrike, offentliggjør Martin Sjögren og laget hans målsettingen.

– Det kjennes godt å få det ut, sier kaptein Maren Mjelde til fotballforbundets nettside.

Det har vært en lang prosess, som det fint heter. Trenere og spillere har tenkt sammen og hver for seg, har endt på «medalje» og det er god grunn til å tro at dette handler mye om det som var målsettingen foran EM i 2017: Ingenting.

Landslagssjef Martin Sjögren valgte å gå inn i europamesterskapet med å slå fast at laget hans skulle «gjøre det best mulig». Mesterskapsveteranen Solveig Gulbrandsen uttalte til VG at han «ikke virker sikker på hva han ønsker».

VOLDSOM NEDTUR: EM ble tungt for det norske laget, her etter 0–1-tapet for Nederland. Fra venstre Andrine Hegerberg, Caroline Graham Hansen, Martin Sjögren og Ada Hegerberg. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Det endte også med «ingenting», etter 0–1 mot Nederland, 0–2 mot Belgia og 0–1 mot Danmark. Deretter var det evalueringsskjemaer, landslagsnei fra Ada Hegerberg og generalsekretær Pål Bjerketvedt uttalte: «Ada har et poeng når hun sier at det ikke har vært en tydelig nok målsetting.» Det virker som om flere spillere mente det samme.

Martin Sjögren har forklart at han er tryggere på hvor laget står nå, at det er enklere å sette et mål og «å gå så langt som mulig» i 2017 er altså blitt til «medalje» i 2019.

Setter vi det i perspektiv, er konklusjonen enkel: Målsettingen er dristig, hårete, tøff og på grensen til naiv.

Norge har vært ganske langt unna å ta medalje i de fire siste VM-ene, siden straffetapet i bronsefinalen mot Brasil i 1999. Riktignok ble det semifinale i 2007, men etter 0–3 for Tyskland i semifinalen og 1–4 mot USA i bronsefinalen var følelsen likevel sterkere og sterkere: Norge var blitt distansert av de aller beste.

I mesterskap der alle kontinentene er representert, har Norge i godt over et tiår slitt med å nå helt opp: I OL har ikke de norske jentene engang fått være med siden kvartfinalen i 2008, og i de to siste VM-ene har det vært slutt tidlig: Gruppespillet i 2011 og 8-delsfinale i 2015.

MAGISK KVELD: De norske spillerne feirer ellevilt etter at VM-plassen ble sikret på Vålerengas hjemmebane i september. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

EM-finalen i 2013 (tap mot Tyskland) viser muligens at avstanden opp ikke er enorm, men dette er verdens største kvinneidrett. Alt blir mye verre når USA og Japan, som har møttes i de to siste VM-finalene, dukker opp sammen med nasjoner som Brasil, Canada og Australia. Alle disse fem er inne på topp 10 på FIFA-rankingen, der Norge er nede på 13. plass.

Nå er det grenser for hvor mye man utad skal legge i en målsetning, men innad er dette åpenbart viktig for spillerne.

– Det er viktig å sette seg høye mål som vi kan strekke oss etter. Vi er alle blitt enige om den målsettingen, og vi føler at vi eier den, sier Maren Mjelde.

VM begynner med en gruppe det er verdt å ta på alvor. To nasjoner skal videre, vertsnasjonen Frankrike er storfavoritt, Nigeria er nummer 39 i verden, men Afrikas beste lag og den siste motstanderen er skummel: Sør-Korea er på plassen bak Norge på FIFA-rankingen, gikk til 8-delsfinalen i forrige VM og spilte uavgjort mot både Japan og Australia i Asiamesterskapet i fjor.

De norske kvinnene på sin side har løftet seg på en imponerende måte etter EM-fadesen. Det var råsterkt bare å komme seg til VM, med europamester Nederland (nummer syv i verden) i gruppen. Det dukker også stadig opp spennende typer, noe som ikke minst ble vist da Danmark ble slått 2–1 for noen dager siden med Caroline Graham Hansen og Guro Reiten på benken.

Trond Johannessen, fotballjournalist.

Den mest naturlige målsettingen ville trolig vært en kvartfinaleplass, men den er jo litt kjedelig, og dét er sikkert med i betraktningen når Mjelde & Co. velger å strekke seg enda lenger. Kanskje er det smart å gå hardt ut, tro på seg selv og rent mentalt plassere seg i et favorittsjikt, faren er selvsagt at dette vil øke forventningspresset betraktelig fra omgivelsene.

«Vi er de kuleste, råeste, tøffeste damene», heter det i sangen «Verdens beste damer», skrevet om landslaget midt på ’90-tallet.

I 2019 har de i hvert fall den råeste og tøffeste målsettingen.

Så gjenstår det å se om det er den kuleste å ha hengende over seg.

PS! Norge er i finalen i årlige Algarve Cup, etter 2–1 over Danmark og 3–1 over Kina. I onsdagens finale venter Polen.