Johansen og Fulham med tap i første playoffkamp

Publisert: 11.05.18 22:39 Oppdatert: 11.05.18 23:24

(Derby-Fulham 1–0) Stefan Johansen (27) og Fulham hadde ballen mest, og skapte mest, men tapte likevel på bortebane i den første av to playoff-semifinaler.

Fulham burde nok ha fått med seg et bedre resultat fra kveldens kamp, men klarte ikke å utnytte at de hadde ballen i 74 prosent av tiden, og vant skuddstatistikken 13–3. Laget som rykket ned fra Premier League for fire år siden, må over et par solide hindere for å komme tilbake til «det gode selskap».

– Det er ikke et dårlig resultat, men det er heller ikke det resultatet vi fortjente. Vi kan ikke være frustrerte. Vi sto for all fotballen ute på banen, og vi dominerte. De scoret et fantastisk mål, men i andre omgang skapte vi mye uten å score, oppsummerte Fulham-manager Søavosa Jokanovic etter kampen.

Derby scoret med sin eneste avslutning på mål. Cameron Jerome headet Derby County i ledelsen etter 34 minutter. Han knuste Matt Targett i luften, og styrte ballen forbi Marcus Bettinelli i Fulham-buret.

– Heldigvis har jeg vært inne i en sterk periode hvor jeg har kunnet bidra mye, sa Jerome etter sitt femte mål på de fire siste kampene.

Scoringen var omtrent det eneste nevneverdige som skjedde i første omgang på Pride Park. Johansen og lagkameratene skapte heller ikke all verden før hvilen.

Men i andre omgang ble det kjør rundt målet til Derby-keeper Scott Carson. Nærmest scoring var Kevin McDonald, som dundret ballen i tverrliggeren fra distanse. Og Tom Cairney satte Carson på prøve noen minutter senere.

I en hektisk periode hadde også Johansen en herlig pasning til Floyd Ayite, som blåste ballen over. I sluttminuttene skjøt Cairney like utenfor, og noen sekunder etterpå ble Johansen byttet ut. Da hadde han nettopp pådratt seg sesongens 11. gule kort.

Kampen ebbet ut med 1–0. Det ville seg altså ikke for Fulham, som hadde 23 ligakamper uten tap før de røk 1–3 mot Birmingham i helgen. Dermed tok Cardiff den siste direkte opprykksplassen på bekostning av London-laget som endte på tredjeplass.

Fulham har nå altså tapt to kamper på rad, og det på verst tenkelige tidspunkt å få en formsvikt.

Returkampen spilles mandag på Craven Cottage, og vinneren møter vinneren av duellen mellom Aston Villa og Middlesbrough. Finalen spilles på Wembley 26. mai. For finalevinneren blir det Premier League-spill neste sesong, og det utgjør omtrent 1,5 milliarder kroner i ekstra inntekt.