MOTFLYT: Gamst Pedersen og Tromsø tapte kampen mot FK Haugesund. Her fra kampen mot Vålerenga sist helg. Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

Gamst frustrert over Haugesund: - De parkerer jo bussen

Publisert: 27.05.18 19:53 Oppdatert: 27.05.18 20:23

FOTBALL 2018-05-27T17:53:44Z

(FK Haugesund - Tromsø IL, 1–0) Et Tromsø-lag uten Gjermund Åsen (27) ble senket av et selvmål i Haugesund, men etter kampen var Morten Gamst Pedersen (36) mest opptatt av å kritisere vertenes spillestil.

– De parkerer jo bussen og den siste halvtimen er de vel ikke på banehalvdelen vår, de har vel halvannen målsjanse gjennom hele kampen og murer igjen, sier en tydelig frustrert Gamst Pedersen til Eurosport etter kampen.

Tromsø slet med å skape sjanser mot et kompakt Haugesund-forsvar i Åsens fravær og først i sluttspurten klarte de virkelig å true vertenes mål. Men Gamst Pedersen er tydelig på at de hadde fortjent mer enn null poeng.

– I andre omgangen spiller vi dem nesten ut. Det er ett lag på banen og dessverre så klarer vi ikke å få den siste sjansen til å putte ballen over streken. Haugesund vant, men jeg tror ikke de så fornøyd med prestasjonen, sier 36-åringen.

VG Live: Slik var kampen - minutt for minutt

Haugesund-trener Eirik Horneland mente spillestilen hadde en naturlig forklaring.

– Gamst Pedersen har spilt fotball så mye at han vet at mål preger fotballkamper. Når vi leder, blir vi naturligvis mer opptatt av å forsvare oss, sier han til Eurosport og legger til at «de skapte ikke så mange sjanser, de heller».

Over streken klarte Tromsø imidlertid å putte ballen - men i feil ende. I en sjansefattig og jevnspilt kamp falt avgjørelsen etter tretti minutter, da Kent-Are Antonsen bredsidet ballen inn i eget nett i et forsøk på å blokkere skuddet til Frederik Gytkjær.

Haugesunds danske spiss ble spilt fint gjennom og skjøt fra spiss vinkel, men ulykksalige Antonsen klarte akkurat ikke å styre ballen utenfor mål. Reprisene viste at skuddet trolig hadde gått utenfor uten 23-åringens involvering.

– Jeg forsøkte å klarere ballen ut over linja, men klarte ikke det, meldte «matchvinneren» til Eurosport i pausen.

Det var alt som skulle til for å avgjøre kampen og Haugesund slo tilbake etter to kamper uten tap. Tromsø mistet på sin side sin to kamper lange seiersrekke.

– Jeg er stolt av spillerne som spiller fotball og holder seg til planen, selv om vi ikke skapte så mange sjanser, sa Tromsø-trener Simo Valakari til Eurosport etter kampen.

VG kommer tilbake med mer!