Maars Johnsen etter Nederland-suksessen: – Ikke alle som har trodd på meg

Publisert: 07.05.18 16:40 Oppdatert: 07.05.18 16:50

På bare ett år har Bjørn Maars Johnsen gått fra stempelet som fotballnomade til å være en av Norges mest målfarlige spisser. Søndag avsluttet 26-åringen seriespillet i Nederland med å score mål nummer 18 og 19 i debutsesongen for ADO Den Haag.

– Det er kanskje ikke alle som har trodd på meg, at jeg kunne gjøre det så bra. Jeg måtte bevise det – både for dem og for meg selv. Nå har jeg klart det. Det betyr veldig mye for meg, forteller den 195 centimeter høye angriperen til VG.

Det er nøyaktig 12 måneder siden landslagssjef Lars Lagerbäck presenterte et overraskende navn i den norske troppen. Bjørn Maars Johnsen skulle få sjansen, noe han selv syntes var «helt sinnssykt» .

Et klubbytte fra skotske Hearts senere har samme mann nettopp lagt bak seg karrierens beste sesong, med bare AZ Alkmaars iranske Alireza Jahanbakhsh foran seg på toppscorerlisten i den nederlandske Æresdivisjonen.

Vurderte å legge opp

PSV-legende Hallvar Thoresen (61) er nå den eneste nordmannen som har hatt flere nettkjenninger enn Maars Johnsen på en sesong i Nederland.

Prestasjonene til den New York-fødte ADO-angriperen har gjort ham til en av Europas mestscorende spillere. Det er oppsiktsvekkende med tanke på Maars Johnsens CV.

Den inneholder opphold på ulike nivåer i Spania, Portugal, Bulgaria og Skottland hos relativt ukjente klubber som Antequera, CD Atlético Baleares og Atlético Clube de Portugal. Hos sistnevnte, som riktig nok holder til i Portugals nest øverste divisjon, vurderte Maars Johnsen også å gi seg med fotballen da presidentens krav medførte at en drømmeovergang til Benfica kollapset for fire år siden.

– Det var det laveste punktet i karrieren min. Jeg trodde at jeg hadde lyktes med å komme til en av Europas største klubber. Så det var vanskelig, men jeg tenkte at jeg måtte bruke skuffelsen til noe positivt. Jeg måtte fortsette å kjempe. For det viste jo at jeg var god nok, minnes Maars Johnsen.

Et eksempel til etterfølgelse

Nå er 26-åringen trolig en av Nederlands mest attraktive spillere. Han vurderer allerede hva han skal gjøre med fremtiden. Etter bare én sesong i ADO Den Haag er det sannsynlig at det kommer tilbud fra større klubber allerede i sommer.

I mellomtiden vil Maars Johnsen gjerne være et eksempel for andre gutter og jenter som har en drøm om å ta steget opp på den største fotballscenen i Europa.

– Ja, for mange har nok følt det som jeg gjorde det. Når du ikke lykkes til å begynne med, du utvikles sent eller ikke plukkes opp av andre grunner, må du jobbe deg gjennom det. Jeg måtte jobbe meg gjennom jungelen av fotballklubber for å finne veien til toppen av europeisk fotball. På den måten kan jeg være et eksempel for andre. Jeg kan vise at det ikke er over selv om man er 24 år og ikke har lykkes helt, forteller Maars Johnsen.

Meldingene fra pappa Hasse

Selv om Maars Johnsen har hatt perioder med tvil, har han alltid hatt troen på seg selv. En tro pappa Hasse Johnsen har delt.

– Man kan alltid klare det. Man må bare bestemme seg. Å spille i Bulgaria eller et annet rart land kan være en god opplevelse. Nå til dags er det speidere overalt. «Det er alltid noen som ser deg.» har faren min pleid å si til meg. «Bare husk det. Uansett om du er i Bulgaria, Spania eller Nederland, må du gjøre ditt beste. Det er noen som vil se deg.»

– Hva sier han nå, da?

– He-he. Jeg fikk en melding fra ham tidligere i dag. Han sa at jeg skulle være ydmyk og stolt, at jeg vil få muligheter i tiden som kommer uansett om jeg blir værende her eller om jeg drar videre etter denne sesongen. Uansett gjelder det for meg å opprettholde dette nivået i årene som kommer. For det er vanskeligere å holde seg på toppen enn å komme dit, mener Maars Johnsen, som har norsk pappa og amerikansk mamma.

Stolt av Norge

Førstkommende onsdag skal 26-åringen i aksjon mot Vitesse. ADO Den Haag kom på 7. plass denne sesongen. Det innebærer omspill om Nederlands siste Europa League-plass.

Uavhengig av hvordan det går der, forbereder Maars Johnsen seg på matcher for Norge mot Island og Panama neste måned. Ønsket er å få flere enn de fire landskampene han står registrert med så langt.

Maars Johnsen er tydelig på hvor mye det betyr for ham å representere Norge. I forbindelse med en av sine første landssamlinger uttalte spissen også at det var stort for ham bare å trene med typer som Premier League-angriperen Joshua King og Fulham-profilen Stefan Johansen.

– Det betyr ikke at jeg ikke kjemper for å være den beste spillere i Norge eller på laget. Men jeg vil alltid være ydmyk. Det har ikke noe med at jeg ikke tror på meg selv. Det handler om å forstå hvor man er. Det har med å forstå at man må jobbe hardt hver dag for å oppnå det man vil. Når jeg er med spillere som King og Johansen, som har et så høyt potensial, forteller det meg at jeg må heve mitt nivå. Å trene med sånne spillere, hjelper deg til å lære raskere, sier Maars Johnsen.

PS: Av spissens 19 scoringer i Æresdivisjonen kom 15 av dem med bruk av ett touch. Se 17 av dem i videovinduet øverst i saken.

