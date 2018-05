Neville om Sánchez: Ekstremt negativt for Rashford og Martial

Publisert: 10.05.18 14:59

Marcus Rashford og Anthony Martial sto med til sammen 20 United-scoringer denne sesongen da Alexis Sánchez signerte for klubben. Siden har det blitt tre på 26 kamper.

Duoens formdupp er ikke tilfeldig, skal vi tro klubblegende Gary Neville.

– Hvis du ser på statistikken før Sánchez ankom klubben, ser du at de spilte en god del, scoret mål og hadde assist. Etter at han, som selvfølgelig har tatt mye spilletid, ankom, har dette (formduppen) skjedd, uttalte den tidligere backen til Sky Sports i forkant av Manchester Uniteds tap for Brighton.

Hva nøyaktig er det som har skjedd? Jo, Marcus Rashford og Anthony Martial har gått fra å være en viktig del av Manchester United-laget til å stadig tilbringe mer og mer tid på benken.

Før Alexis Sánchez ble bekreftet klar for klubben den 22. januar, sto de to med totalt 20 mål. Siden har det blitt null på Martial (seks fra start pluss seks innhopp) og tre på Rashford (fem fra start og ni innhopp), ifølge United.no .

Tre mål på 26 kamper, altså.

– Den (Sánchez-overgangen) har hatt en ekstrem negativ påvirkning, så de må komme seg tilbake til standarden de hadde tidligere i sesongen og vise hva de er kapable til å gjøre. De har fortsatt en lang vei å gå for å bli det vi kaller Manchester United-spillere av toppklasse, men de har absolutt potensiale til å bli det, mener Neville.

Forrige runde gikk Manchester United på en pinlig smell borte mot Brighton , mens West Ham tok en sterk 2–0-seier borte mot Leicester - som gjorde at klubben sikret Premier League -spill også neste sesong.

West Ham er egentlig ikke i den beste formen, men har scoret i de siste seks kampene (2–2–2). Manchester United må trolig fortsatt klare seg uten Lukaku (a), men har ennå til gode å gå to målløse ligakamper på rad denne sesongen.

