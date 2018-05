SUPERSTJERNE: Mohamed Salah, her i Liverpool-drakt. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Krever at Salah & co. flyttes fra VM-base

Publisert: 17.05.18 19:55

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-05-17T17:55:10Z

Helsingforskomiteen og 13 andre menneskerettighetsorganisasjoner har skrevet brev til FIFA-presidenten. De ber om at Tsjetsjenia vrakes som base for Egypts VM-lag.

– FIFA, det er en skam, heter det i brevet fra menneskerettighetsorganisasjonene.

Tsjetsjenia er en muslimsk republikk i Kaukasus. Superstjernen Mohamed Salah og hans lagkamerater skal etter planen ha sin base der.

Alle VM-lagene har en base der de bor før og under VM. Så flyr de inn til hvert enkelt spillested. Tsjetsjenia er ikke valgt som arrangørby, men det er et par VM-byer ikke så langt unna. Egypt spiller imidlertid sine kamper i Jekaterinburg, St. Petersburg og Volgograd.

– Det er en skam at Tsjetsjenia blir vurdert som base under VM, med tanke på menneskerettighetssituasjonen i republikken, sier Bjørn Engesland, generalsekretær i Helsingforskomiteen.

En av Tsjetsjenias mest kjente menneskerettighetsaktivister, Oyub Titiev, har sittet fengslet siden januar. Det hevdes at bevisene mot ham er fabrikkerte.

Tsjetsjenia styres av president Ramzan Kadyrov. Våren 2017 meldte avisen Novaja Gazeta at homofile menn i republikken var blitt arrestert og utsatt for mishandling og tortur. Ifølge avisen var det flere som mistet livet.

Kadyrov kommenterte noen måneder senere påstandene slik:

– Vi har ingen homofile her.

– For president Kadyrov er det faktum at Egypt har sin base i Tsjetsjenia, nok en mulighet til å komme i søkelyset med internasjonale fotballstjerner som Mohamed Salah, samtidig som hans folk er gjenstand for kollektiv straff, tortur og brudd på personvernet, sier Lene Wetteland i Helsingforskomiteen.

Nå ber altså menneskerettighetsorganisasjonene FIFA-president Gianni Infantino om å ta opp med russiske myndigheter menneskerettighetssituasjonen i Tsjetsjenia – som er en republikk innen Den russiske føderasjon.

Denne artikkelen handler om Fotball-VM 2018