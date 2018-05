I INTERVJUSONEN: Felipe Carvalho, her etter kampen mot Haugesund, den siste der pressen fikk prate med stopperen. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Skjermer VIF-profil i tre kamper til - Rekdal reagerer

Publisert: 15.05.18 17:39

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-05-15T15:39:36Z

Felipe Carvalho (24) herjer på banen, men får ikke snakke med pressen utenfor. Slik fortsetter det i tre kamper til - frem til etter derbyet mot Lillestrøm.

Den uruguayanske midtstopperen har vært i fyr og flamme for Vålerenga den siste tiden, og det kom derfor som et lite sjokk at han ble skjermet fra pressen før Sandefjord-kampen.

Nå har Vålerenga bestemt seg for å fortsette å skjerme sin sør-amerikanske juvel, og det helt frem til etter derbyet mot Lillestrøm den 26. mai. Det bekrefter Vålerengas sportslige leder Jørgen Ingebrigtsen overfor VG etter at Eurosport.no først omtalte saken.

– Det er interessant å se hvordan etterspørselen har økt når tilbudet har gått ned, sier Ingebrigtsen til VG.

Han minner om at Vålerenga har 24 andre spillere og hele støtteapparatet tilgjengelig for pressen 24 timer i døgnet, og spør retorisk om ikke det er åpenhet.

VIF-sjefen mener det er nok av andre spillere å ta tak i på Vålerenga, blant andre Felix Horn Myhre, 19-åringen som vært på banen i de to siste Enga-kampene, og legger til angående Carvalho:

– Felipe er tilgjengelig etter LSK-kampen.

Carvalho vil altså ikke være tilgjengelig for pressen før 26. mai. Før den tid skal Vålerenga spille ligakamper mot Stabæk, Tromsø og Lillestrøm, i tillegg til den allerede spilte Sandefjord-kampen. Før sistnevnte kamp begrunnet trener Ronny Deila avgjørelsen med at klubben ikke ønsket for mye belastning på én person i et så tøft kampprogram.

Tidligere Vålerenga-trener og nå Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal reagerer imidlertid på den fortsatte skjermingen.

– VIF har ikke noe særlig profiler. (Sam) Johnson kan kanskje bli det, og det kan Carvalho også. Da må de dyrkes. I Vålerengas lagoppstilling er det ingen andre som man tenker «wow» når man ser. Vålerenga er, eller var, en bohemklubb, og kan ikke begynne å nekte pressen tilgang, sier tidligere VIF-trener Kjetil Rekdal i Eurosports «Før runden»-sending tirsdag.

– For å få mer blest rundt laget og folk på kampene så bør de heller løpe etter pressen. Så vidt jeg vet, har det ikke skjedd noe som gjør dette nødvendig, fortsetter han, ifølge Eurosport .

Leif Øverland, direktør i Norsk Toppfotball, sier at de ikke blander seg opp i de sportslige vurderingene til hver enkelt klubb, men bemerker at de er positive til åpenhet og å bygge profiler - og at han opplever at Eliteserie-klubbene også er det.

– Jeg er ikke bekymret for at vi går mot en retning som i Premier League. Vi ønsker å være en åpen og profesjonell fotballnæring som bygger profiler og skaper engasjement. Vi skal by på oss selv, og det er det også mange eksempler på at vi gjør. Se på Mjøndalen og Lillestrøm, for eksempel, og jeg ser også profiler som står igjen én og to timer etter kamp for å signere autografer. Det er den veien vi er samlet om, og man må ikke ta enkelteksempler som viser det motsatte for å vise at det er det generelle inntrykket, sier Øverland.

Denne artikkelen handler om Eliteserien

Vålerenga Fotball