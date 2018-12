GIGANTEN: Virgil van Dijk jubler etter sin første ligascoring for Liverpool, 0–2-målet i bortekampen mot Wolverhampton. Foto: David Rogers / Getty Images Europe

Mysteriet van Dijk – kan han frelse Liverpool?

Har Liverpool den mentale styrken som trengs for å vinne ligagullet? Virgil van Dijk (27) ser i hvert fall ikke ut til å la seg stresse.

Publisert: 28.12.18 21:01

Det har han aldri gjort.

Virgil van Dijk fremstår så avslappet og kul at det kan grense til arroganse, og det er de som mener at akkurat dét lenge ble brukt mot ham og er en viktig grunn til at han var midt i 20-årene før hjemlandet endelig oppfattet storheten hans.

Det er et år siden han ble hentet av Liverpool, det er blitt et eventyr for begge parter, samtidig som det er et lite mysterium at denne mannen måtte bli 26 før han ble hentet av en av de virkelig store klubbene. Han er høstens store spiller i Premier League, og akkurat nå er det vanskelig å komme opp med en bedre midtstopper.

Liverpool har sikkert løftet Virgil van Dijk ytterligere noen hakk, men det føles mer som det motsatte har skjedd. Overlegen ro og stor fart, duellkraft og dødballstyrke, trygg teknikk, spilleforståelse og lederegenskaper; van Dijk er den klart viktigste grunnen til at Liverpool er blitt noe mer enn en sjarmerende tittelkandidat, med Salah, Mané og Firmino herjende på topp.

Serielederen ser rett og slett bunnsolid ut. Det er i forsvar de fleste mesterskapsgrunnlag legges, og etter 19 kamper har Liverpool 43–7 i målforskjell. På samme tid i fjor: 41–23.

På Anfield har det bare blitt to mål imot på ni kamper, det første i 4-1-seieren over Cardiff, det andre keeper Alisson Beckers store tabbe som førte til Jesse Lingards 1-1-utligning for Manchester United.

Med Virgil van Dijk på laget har Liverpool sluppet inn 16 mål på 33 ligakamper, altså i snitt under et halvt pr. kamp. Før hans inntreden i serien i forrige sesong var snittet 1,2 pr. kamp.

Det er selvsagt ikke bare van Dijk som er grunnen til den store forvandlingen. Brassen Alisson Becker er nærmest en komplett keeper, og innpisker-manager Jürgen Klopp har satt sammen en ellever som opptrer mindre naivt midt på banen enn i deler av den forrige sesongen.

Likevel er det ingen tvil om at van Dijks inntreden og den smittende selvtilliten han utstråler, er den største forskjellen.

Lørdag kveld kommer Premier Leagues toppscorer Pierre-Emerick Aubameyang og Arsenal på besøk. Nå starten andre halvdel av sesongen, nå venter den store Liverpool-testen . Kan klubben bli kvitt sitt mesterskapsspøkelse, med det vanvittige trykket som vil velte over spillerne utover våren?

Det høres veldig rart ut å hevde at Liverpool ikke vet hvordan det er å hente hjem pokaler, presist er det jo heller ikke, men denne generasjonen mangler vinnererfaring, samtidig som presset er der konstant. Liverpool vant alt og hele tiden på 70- og 80-tallet, men etter ligagullet i 1990 er det kun blitt cupseire, de siste 15 årene bare tre: Champions League i 2005, FA-cupen i 2006 og ligacupen i 2012.

Spør du supporterne om de ville valgt ligagullet eller Champions League denne sesongen, ville de aller fleste valgt det første alternativet.

Jürgen Klopp snakker hele tiden om at Liverpool må kose seg med situasjonen, nyte at klubben er med i tittelkampen. Det er en gjennomtenkt og fornuftig ordbruk, her er det ingen grunn til å gire opp omgivelsene unødvendig. De få gangene Liverpool har snust på sitt 19. ligamesterskap, har det gått galt, som da Steven Gerrard skled og Chelsea ødela gullmulighetene våren 2014.

Under Klopps ledelse er det også blitt tre finaletap, ligacupen i 2016, Europa League i 2016 og Champions League i 2018.

Virgil van Dijk vil trolig bidra i denne situasjonen også. Han ser aldri ut til å bli giret opp unødvendig. Han vokste opp i akademiet til Willem II, var åpenbart et stort talent, men den avslappede stilen var den samme. Derfor ble han også sett på som litt lat og udisiplinert, og som 18-åring fikk han ikke engang en seniorkontrakt.

Isteden reiste han til Groningen, men ble 20 år før han etablerte seg på A-laget høsten 2011, enda et bevis på at ikke alle fotballspillere trenger å slå gjennom som tenåringer. van Dijk har bare fire aldersbestemte landskamper.

Han var god i Groningen, men hørte ingenting fra de store nederlandske klubbene, som pleier å støvsuge til seg de største talentene. I en lang historie i magasinet FourFourTwo antydes det at hans nonchalante, litt unederlandske stil var grunnen.

– Hvis du ikke er i akademiet til Ajax, PSV eller Feyenoord er speiderne skeptiske i Nederland, men kanskje var det bedre for van Dijk at han måtte slåss for å vise alle at han var god nok på det aller øverste nivået. Han beviste at de alle tok feil, sier hans tidligere Groningen-trener Pieter Huistra til Bleacher Report.

Isteden ble van Dijk hentet til skotske Celtic for 30 millioner kroner i 2013, rett etter at han fylte 22 år.

– Han tok oss til et nytt nivå med en gang, sier tidligere Celtic-spiss Kris Commons til FourFourTwo. Han kunne ikke fatte hvordan klubben hans fikk tak i en SÅ god spiller.

I Nederland ble van Dijk fremdeles ikke helt akseptert. Sommeren etter fylte han 23 år under VM i Brasil i 2014, men hadde ikke engang debutert på landslaget og var ikke i nærheten av den nederlandske troppen til Louis van Gaal. Debuten kom først da van Dijk var 24 år og tre måneder, for tre år siden.

– Han har vært litt undervurdert i Nederland, selv da han spilte i Skottland, sier Jeroen Kapteijns, journalist i De Telegraaf, til VG.

van Dijk var også drøyt to sesonger i «vesle» Southampton før Liverpool bladde opp rundt 800 millioner kroner, noe som i den pengesyke fotballverden plutselig fremstår rimelig et år senere.

Da han kom til Anfield hadde han bare 16 landskamper, han har ennå ikke vært med i noe sluttspill, men etter overgangen til Liverpool har nederlenderne endelig omfavnet ham: van Dijk er blitt landslagskaptein, denne høsten var han helt sentral og scoret det avgjørende målet da Nederland vant sin Nations League-gruppe foran gigantene Frankrike og Tyskland.

I Groningen-tiden uttrykte han at Barcelona var hans «endelige mål». Kanskje drømmer han fremdeles om å få sjansen i den spanske storklubben.

Men nå handler alt om en annen drøm. En gulldrøm.

Kilde: FourFourTwo

PS 1 : Liverpool har også vunnet Community Shield én gang (2006) og UEFAs Supercup én gang (2005) de siste 15 årene.

PS 2 : I spillestilen kan van Dijk minne litt om Rune Bratseth, begge med så god kontroll at de svært sjelden trenger/trengte å kaste seg ned for å takle. Og så det er sagt: Bratseth var en av Bundesligas beste stoppere i en årrekke, den tyske verdensmester-treneren Franz Beckenbauer uttalte at han ville brukt Bratseth under VM i 1990 dersom han hadde vært tysk, og Alex Ferguson prøvde å hente Bratseth til Manchester United, etter at han hadde lagt opp.