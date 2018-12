Kristine Leine, her sammen med programleder Susanne Wergeland, ble kåret til «Årets spillerforbilde» under Fotballfesten 2018. Foto: Borgen, Ørn E. / NTB scanpix

Skolekrise for toppidretten

2018-12-07

Det er skuffende at norske politikere ikke vil ta et tydeligere grep for å gjøre det mulig å forene satsing på toppidrett og utdannelse.

kommentar

07.12.18

Hvor mange idrettstalenter går Norge glipp av, fordi forsøket på å få kabalen til å gå opp ikke fører frem?

Hvor mange kunne klart å hevde seg internasjonalt i sin idrett - og samtidig skaffet seg verdifulle studiepoeng - dersom systemet for tilrettelegging var smidig nok?

Det er det umulig å gi noe eksakt svar på, men det er direkte synd at toppidrettsutøveres behov for logistikkmessig skreddersøm ikke møter større forståelse hos de folkevalgte.

Temaet kom for alvor på dagsorden da Kristine Leine ikke klarte å forene landslagsspill med sykepleierstudier. Samlingene ikke lot seg rett og slett ikke kombinere med oppmøtekravene på utdanningsinstitusjonen, ved at en praksisperiode ikke kunne utsettes.

Det endte med at Leine sluttet på studiet for å satse på idretten. I november mottok hun prisen som «Årets spillerforbilde» under Fotballfesten 2018.

Nå har temaet toppidrett og skolegang være oppe i Stortinget, etter at blant annet Arbeiderpartiet tok til orde for endringer, med følgende argumentasjon: «I dag har toppidrettsutøvere veldig varierende muligheter til å studere, og Norge går glipp av en hel del idrettstalent. Dette skyldes regelverk og støtteordninger som ikke fungerer godt nok».

I forkant av forslaget ble det holdt en åpen høring i utdannings- og forskningskomiteen, der Olympiatoppen (OLT) og NISO deltok.

Mens utøvernes organisasjon argumenterte for å få felles nasjonale retningslinjer for tilrettelegging tilpasset en toppidrettsutøvers hverdag, uttrykte OLT blant annet ønske om endringer i krav til studieprogresjon og fjerning av makstiden på åtte års studiestøtte.

Men dessverre står idretten skuffet tilbake, etter at flertallet på Stortinget har sagt sitt. Det blir ikke et spesialkrafttak for toppidretten, og inntil videre vil derfor den logistiske floken vedvare.

Det er riktignok 18 utdanningsinstitusjoner som har avtaler med Olympiatoppen, men det er ikke bra at rammer og vilkår slår så tilfeldig ut.

Stortingsflertallets løsning er å se idrettens behov sammen med andre samfunnsområder i arbeidet med en større kompetansereform, men det er høyst uviss om en slik fellesløsning er i stand til å ivarta de ganske spesifikke utfordringene det medfører å drive toppidrett.

Norge er et lite land, som allerede har tiltagende problemer i kampen mot de store nasjonene i de mest populære sommeridrettene, noe som medførte en fattig medaljefangst i Rio de Janeiro.

Selve størrelsen får vi ikke gjort noe med - men det er synd at det ikke legges bedre til rette der det faktisk er mulig.

Hvis vi vil noe med toppidrett i dette lille, langstrakte landet, trenger landets sprekeste kvinner og menn rammer som gjør det muliggjør optimalisering av potensial.

Og da burde det ikke være en motsetning mellom å fylle livet med løping og lesing…