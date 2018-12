OFFENSIV: Ole Gunnar Solskjær er klar for et nytt og spesielt møte med Old Trafford. Her sammen med Jesse Lingard etter storseieren over Cardiff. Foto: Cicilie S. Andersen

Slik skiller Solskjær seg fra forgjengerne

MANCHESTER (VG) Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær (45) nærmest krever skyhøye forventningner til sitt lag. Det minner ikke mye om forgjengerne David Moyes (55), Louis van Gaal (67) og José Mourinho (55).

Alle tre har fått sparken.

De to sistnevnte har vunnet det som er å vinne som managere i store klubber andre steder, men snakket sjelden om Manchester United som den fryktede vinnermaskinen de fleste fryktet i to tiår, fra begynnelsen av 1990-tallet til Alex Ferguson ga seg i 2013.

«Det var ikke bare Mourinho som ba United-supporterne om å senke forventningene. David Moyes og Louis van Gaal gjorde det samme, men Solskjær nærmest håner slike antydninger», skriver James Ducker i The Daily Telegraph foran nordmannens hjemmedebut som manager i dag.

Rett før han fikk sparken, våren 2016, sa for eksempel nederlandske van Gaal: «Supporterne forventer mye, og jeg mener at disse forventningene er altfor høye. Kanskje jeg trenger å få frem dette enda tydeligere.»

Ole Gunnar Solskjær vil heller ha opp forventningspresset. Han har allerede slått fast følgende: – Man kan aldri legge listen for høyt i denne klubben.

Nordmannen fortsetter å smøre sitt nære forhold til Uniteds supportere ved stadig å omtale dem som «de beste i verden», og han er veldig opptatt av at hans spillere skal se frem til å spille på hjemmebane, ikke være redde for prestasjonskravene som er knyttet til banen og dens mektige historie.

– Jeg tror de ser frem til å spille på Old Trafford. Dét er nøkkelen, sier Solskjær, selv en stor, stor helt på Stretford End, og banneret med «20LEGEND» er hengt opp igjen foran hans inntreden som sjef. Med nummer 20 på ryggen scoret Solskjær 126 mål for United, mellom 1996 og 2007.

«Hvis United tok ledelsen under Mourinho, var hans umiddelbare reaksjon å forsvare den. Han var bare ute etter resultater, og da de sluttet å komme var det ikke noe annet enn klager, kritikk og konspirasjonsteorier», mener James Ducker i Telegraph, fotballkorrespondent i nord-England.

Her kan du se hva de britiske tabloidene skrev om Manchester United-debuten til Solskjær:

Ducker skriver at etterfølgeren uansett ville få en god start bare ved at han ikke er Mourinho, men skriver likevel at det «kreves en mental justering å høre Ole Gunnar Solskjær komme med noe helt annet enn klagingen som rant ut av portugiseren», at det nå er «en positivitet som rimer med klubbens mangeårige holdning og ambisjoner».

– Får vi ett mål, skal vi jage det andre. Får vi to, skal vi jage det tredje. Det er en del av denne klubbens karakter, uttalte Solskjær etter 5-1-seieren i Cardiff.

Manchester Uniteds fasit på Old Trafford denne sesongen skremmer ingen, og tidligere i høst ble Mourinho til og med spurt om han heller foretrakk å spille på bortebane. Ett mål på tre Champions League-kamper, tap for Derby i ligacupen og bare tre plussmål på åtte hjemmekamper er fasiten på Old Trafford. Dét skal Ole Gunnar Solskjær begynne å gjøre noe med i dag.

Solskjær vet alt om at de fleste fikk juling på Old Trafford i årevis. De tapre som sto imot tapte ofte etter et mål langt inn i overtiden – døpt «Fergie time», fordi motstanderne mente at dommerne var så redde for Ferguson at United fikk spille til det ble mål. Det er ikke mye som har minnet om dette denne sesongen.

Av de åtte seriekampene har riktignok United bare ett tap, men også bare fire seire og bare én av seirene er vunnet med mer enn ett mål (4-1 over Fulham).

United står med tre plussmål på hjemmebane, til sammenligning har Liverpool 16 plussmål på sine åtte hjemmekamper, Manchester City 26 på sine ti.

«Solskjær skal gjøre Old Trafford til en stor festning igjen», skriver Daily Mirror.

Solskjær røpte hva han sa til Pogba etter forrige kamp, som endte med firemålsseier:

Ifølge Manchester Evening News gjorde den nye manageren en endring foran hjemmedebuten, da han i går kveld sørget for at alle spillerne kom samlet i buss til spillerhotellet, etter at de hadde feiret jul sammen med familiene. Vanligvis har de dukket opp hver for seg.

Så gjenstår det å se hva Ole Gunnar Solskjær gjør med førsteelleveren. Han har varslet at han kommer til å rullere på laget i den tøffe jul- og nyttårsperioden, men lokalavisen Manchester Evening News mener det er sannsynlig at han starter med de samme 11 som da Cardiff ble slått 5–1 på lørdag.

PS ! Slik gikk det ikke. Solskjær gjør tre skifter på laget: Diogo Dalot går inn på høyrebacken, istedenfor Ashley Young. Juan Mata og Fred er også inne i elleveren, mens Ander Herrera er på benken og Anthony Martial er ute av troppen, på grunn av sykdom.