Espanyol sjokkerte Real Madrid på overtid: – Noe av det svakeste jeg har sett

Publisert: 27.02.18 22:01

(Espanyol – Real Madrid 1–0) Espanyol stanget og stanget hele kampen, og til slutt beseiret de den spanske giganten Real Madrid.

«Lille» Espanyol overrasket og dominerte store deler av oppgjøret mot Real Madrid, og hadde blant annet både en scoring som sannsynligvis ble feilaktig annullert, i tillegg til et tverrliggertreff.

I et skikkelig «David vs. Goliat»-oppgjør var det imidlertid underdogen som gikk seirende ut av duellen – og den avgjørende scoringen kom dypt inne på overtid.

For da oppgjøret var inne i det tredje overtidsminuttet scoret Espanyol det som skulle bli seiersmålet ved Gerard Moreno, etter en mesterlig utført kontring fra hjemmelaget.

Og dermed ble det nok en skuffelse for et Real Madrid-lag - uten Cristiano Ronaldo - som sliter voldsomt denne sesongen.

Kommentator i Viasat og ekspert på spansk fotball, Petter Veland, skriver på sin Twitter-konto at det er noe av det svakeste han har sett av Real Madrid på lang tid.

Også Viasat-kommentator Morten Langli reagerte på skrellen, og omtaler Real Madrid som «ræva»:

De er nå 14 poeng bak serieleder Barcelona – med én kamp mer spilt. Det er i tillegg syv poeng opp til byrival Atlético Madrid som også har en kamp til gode, mens Valencia kan snike seg forbi på tabellen dersom de gjør jobben når de møter Athletic Bilbao onsdag.

Det var med andre ord en kveld hvor Real Madrid returnerte til «gamle synder», hvor denne godbiten fra Marco Asensio ble et av få lyspunkt for hovedstadsklubben:

Real Madrid har nå tapt fem kamper denne sesongen, to mer enn de tapte gjennom hele 2016/17-sesongen.

Espanyol vinner på sin side over «Los Blancos» for første gang siden 2007 - en tapsrekke som strekker seg over 20 kamper. I 14 av de 20 har de heller ikke lyktes i å finne nettmaskene.

Så traff endelig Gerard Moreno blink.