ÅPNER SESONGEN: Frode Kippe og hans Lillestrøm skal, etter planen, ta imot Nicklas Bendtners Rosenborg til Mesterfinalen 2018 den 5. mars. Foto: NTB Scanpix / VG

Mesterfinalen i fare: – Akkurat nå får vi ikke spilt

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Øyvind Herrebrøden

Publisert: 28.02.18 10:11 Oppdatert: 28.02.18 14:46

FOTBALL 2018-02-28T09:11:59Z

Sesongåpningen mellom Lillestrøm og Rosenborg risikerer å bli avlyst.

– Vi prøver så godt vi kan, men det er selvfølgelig utfordrende. Akkurat nå får vi ikke spilt, med 13 minusgrader. Banen er hvit. Den er full av snø, sier Lillestrøms banemester Terje Hveding til VG.

Om fem dager, mandag den 5. mars, skal Mesterfinalen 2018 mellom regjerende cup- og seriemester Lillestrøm og Rosenborg – etter planen – finne sted på Åråsen Stadion i Lillestrøm.

Men det er alt annet enn sikkert at kampen blir spilt. Banen er ikke spilleklar for øyeblikket, og værmeldingene på mandag tyder på at det neppe blir bedre: Yr melder om temperatur helt nede i 12 minusgrader på mandag, mens Storm melder at det kan bli så kaldt som 13 minusgrader .

– Vi prøver alt vi kan. Vi gir oss ikke før vi er nødt, sier banemester Hveding.

Rune Pedersen, seksjonsleder for turneringer og arrangement i Norges Fotballforbund (NFF), opplyser om at de kommer til å ta en endelig avgjørelse senest på søndag.

– Vi jobber ut fra at finalen skal spilles på Åråsen, og senest i går fikk vi positive signaler. Men hvis det blir en vedvarende kald periode med snø og vind, så vet vi at det kan bli krevende. Vi har avtalt en befaring av banen i løpet av helgen, og så tar vi det derfra, sier Pedersen til VG.

LSK-leder: – Holder på frem til mandag

Daglig leder Robert Lauritsen i Lillestrøm bekrefter at det har vært en diskusjon i NFF om å flytte kampen snaut tre mil lenger nord til kunstgressarenaen Jessheim stadion, der Obosliga-laget Ull/Kisa holder til.

– Men det kom en mail i dag om at enten går kampen på Åråsen eller så blir det ikke kamp, sier Lauritsen, som garanterer at Lillestrøm gjør alt de kan for å få banen i forsvarlig stand.

– Vi jobber døgnet rundt. Det er aldri blitt avlyst en kamp på Åråsen noen gang, og vi har en drøm om at det ikke skjer denne gangen heller. Men du får uventet motstand i «han der oppe». Det vi ser nå, er at baneforholdene er risikofylte, og det er spillerne som er i fokus, og vi kan ikke risikere skader på dem. Vi holder på frem til mandag, så må dommerne avgjøre om det kan spilles, sier Lauritsen til VG.

RBK-leder: – Må avgjøres i dag

Daglig leder Tove Moe Dyrhaug i Rosenborg er tydelig på at hun mener det må tas en rask avgjørelse om hvorvidt kampen skal spilles.

– Det må avgjøres i dag hvis man tror at kampen ikke kan spilles. Det er ikke vits i å holde på til mandag. Vi har ikke fått noen beskjed om at kampen ikke skal spilles, så vi forholder oss til at kampen skal spilles, sier Dyrhaug til VG.

Hun hevder at de ikke har fått noen mail om at det er uaktuelt å flytte kampen til en kunstgressbane.

– Det må tas en avgjørelse så fort som mulig om man skal spille i Lillestrøm eller på kunstgress en annen plass.

– Er det aktuelt å spille på Lerkendal?

– Nei, det er uaktuelt. Den er ikke rigget for det, sier Dyrhaug.

Rune Pedersen i NFF sier at de vil ta en endelig avgjørelse om kampen før Rosenborg reiser fra Trondheim til Lillestrøm.

– Vi ønsker heller ikke at RBK skal reise avgårde uten å vite om det blir kamp. Vi holder dialog med begge klubbene fortløpende, sier han.