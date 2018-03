OMSTRIDT: Svein-Erik Edvartsen. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Halv seier for «Edvartsen-paragraf» på fotballtinget

Publisert: 03.03.18 17:25

ULLEVAAL (VG) Svein-Erik Edvartsens klubb Hamar IL fikk ikke gjennomslag for sitt forslag om lovendring knyttet til dommerkonflikten.

Derimot er fotballpresident Terje Svendsen og hans styre enig i at dommerkomiteen ikke lenger skal ledes av et styremedlem, noe som har vært tilfelle til nå.

Samtidig som både Edvartsen og Norges Fotballforbund forbereder seg på rettssak, kom Hamar IL til fotballtinget med et forslag om at dommerkomiteen skal være et uavhengig og frittstående organ.

Ordningen har vært at dommerkomiteen oppnevnes av NFF-styret. Hamar IL ville at dette skulle overføres til fotballtinget. Til nå har dommerkomiteen vært ledet av et styremedlem i NFF, uten dommerfaglig kompetanse. De siste to årene har det vært Bjarne Berntsen. Det blir det altså slutt på nå, ifølge fotballpresidenten.

– Jeg tror at komiteen skal være selvstyrt, uavhengig og faglig kvalifisert, sa Hamar IL Fotballs leder Rune Stenberg da han begrunnet forslaget for fotballtinget.

Både i UEFA og FIFA er «politikerne», altså folk som Berntsen, kastet ut av dommerkomiteen.

– Det er Pierluigi Collina som har inspirert oss til dette forslaget, sa Rune Stenberg på fotballtinget.

– Vi vil ikke ha styret i komiteene. Jeg tror de har nok annet å gjøre, fortsatte Stenberg. Han fikk altså gjennomslag for den delen av forslaget sitt.

Fotballpresident Terje Svendsen gikk på talerstolen og sa at han var enig med Stenberg og Hamar IL i at styremedlemmer ikke bør være representert i dommerkomiteen.

Også Sarpsborgs Cato Haug støttet denne delen av forslaget.

– Men dette handler om tillit til styret. Vi skal ha tillit til at styret oppnevner de riktige komiteen, sa Haug.

Leder i Hamar IL Fotball, Rune Stenberg, har tidligere uttrykt sin klare støtte til klubbens dommerprofil Edvartsen i konflikten med NFFs dommersjef.

Han og Hamar IL hadde på fotballtinget flere forslag som gikk ut på å flytte makt fra NFF-styret til fotballtinget. Alle ble nedstemt.

– Tinget skal være en arena for å diskutere de store strategiske spørsmål i norsk fotball. For å kunne frigjøre tid til de sentrale debattene, har tinget selv bestemt at en ikke bør bruke tid på å diskutere detaljer, sa fotballpresident Terje Svendsen.

Hamar IL foreslo også at konkurranseutvalg, breddeutvalg, disiplinærutvalg, toppfotballkomité kvinner og trenerkomité skulle velges på fotballtinget.