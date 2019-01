STOPPET SOLSKJÆRS MENN: Her setter Ashley Barnes inn kampens første mål. Foto: JASON CAIRNDUFF / REUTERS

Solskjærs seiersrekke stoppet: Lindelöf reddet poeng på overtid

MANCHESTER/OSLO (VG) (Manchester United - Burnley 2-2) For første gang som Manchester United-manager kunne Ole Gunnar Solskjær ikke juble for tre poeng. Men ett poeng ble reddet på overtid.

Det sørget svenske Victor Lindelöf for. Han pirket inn en retur nær to minutter på overtid. Dermed endte det 2–2.

Det ble slutten på en svært dramatisk fotballkamp på Old Trafford.

Etter en målløs førsteomgang sjokkerte Burnley Manchester United og Old Trafford-publikum med ikke bare én, men to scoringer signert henholdsvis Ashley Barnes og Chris Wood.

Det siste Burnley-målet kom med under ti minutter igjen på kampuret, og det så dermed veldig ut som om Solskjær kom til å gå på sitt første tap som Manchester United-manager. Slik gikk det ikke.

Umiddelbart etter 0-2-målet pekte dommeren på straffemerket etter at Marcus Rashford gikk i bakken. Etter å ha tenkt seg om et lite øyeblikk, dro han forseelsen utenfor.

Et par minutter etter det igjen ble det straffe. Jesse Lingard ble tatt idet han skulle motta ballen innenfor feltet, og fra krittmerket var Paul Pogba nådeløs.

Han overlistet Tom Heaton, som frem til da hadde vartet opp med flere feberredninger for å forhindre Manchester United-mål.

Med fem minutter tillegg kunne Ole Gunnar Solskjær og hans menn ikke bare juble for redusering, men også utligning. Den kom nærmere to minutter på overtid etter at Alexis Sánchez’ forsøk først ble stoppet av Heaton.

Svenske Victor Lindelöf var først på returen og prikket inn utligningen.

På tross av jubel for sen utligning, må Ole Gunnar Solskjær likevel konstatere at hans seiersrekke er stoppet. Før tirsdagens kamp sto han med åtte seirer (seks i ligaen) på åtte forsøk som Manchester United-manager.

Hadde hans lag vunnet mot Burnley, ville Solskjær ha vært den første i Premier League -historien (oppstart 1992/93) til å vinne syv strake seriekamper. Slik gikk det altså ikke.

