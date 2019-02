USIKKER FREMTID: Sondre Rossbach i oppgjøret mellom Odd og Strømsgodset på Skagerak Arena i fjor. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Rossbach vil holde kjeft for å unngå ny runde med Odd-bråk

I fjor ble det mye oppstyr da Sondre Rossbach (23) ikke ville forlenge kontrakten med Odd. Nå er keeperen på utgående kontrakt igjen.

Rossbach fikk beskjed om at han måtte finne seg i å sitte på benken etter at han var åpen om at han ikke ønsket å være i Odd etter at hans daværende kontrakt gikk ut etter 2018-sesongen. Det endte med helomvending i mars i fjor: Rossbach skrev ny kontrakt ut 2019-sesongen.

Nå er Rossbach i en lignende situasjon igjen.

– Vi har sagt at vi ønsker at han skal forlenge. Det står ved lag. Men han har ikke forlenget ennå, sier Odds daglige leder Einar Håndlykken til VG.

Han sier at det er dialog mellom Odd og Rossbach.

– To gode keepere

– Det ble litt styr i fjor. I år vil jeg ikke si noe om det eksternt. Dette er noe vi løser innad i klubben, er alt Sondre Rossbach vil si til VG om sin egen situasjon.

Odd kjøpte nylig Egil Selvik fra Sandnes-Ulf for over én million kroner. Ifølge Odd-trener Dag-Eilev Fagermo er Selvik muligens Norges største keepertalent.

– Det har vært en åpen prosess på at Odd jaktet ny keeper, og en ny mann er bare bra for konkurransen i teamet vårt, sier Rossbach, som har vært ute med en fingerskade og derfor ikke har blitt skikkelig kjent med Selvik på feltet ennå.

les også Horneland: Vil gjøre som Solbakken gjorde med FCK

– Vi har to gode keepere. Det er ikke noe mer å si enn det. Treneren bestemmer hvem som står, sier Einar Håndlykken.

Fagermo har ikke besvart VGs henvendelse.

– Jeg fikk en litt rar oppkjøring i fjor. Da ble jeg kastet rett inn i det da jeg skrev ny kontakt. Jeg håper ikke at vi kommer i en sånn situasjon nå, sier Rossbach.