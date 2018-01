Anders Trondsen, her på treningsleir med Rosenborg på Gran Canaria, ble overrasket da han plutselig ble tatt til side i sikkerhetskontroll på en tur med laget i desember. Foto: Aulstad, Vegard

RBK-Trondsen i trøbbel i sikkerhetskontrollen i Berlin: – Som å være i et TV-program

Publisert: 30.01.18 17:26

FOTBALL 2018-01-30T16:26:04Z

SALOBRE, GRAN CANARIA (VG) Det ble et trøblete første halvår i Rosenborg på flere måter for Anders Trondsen (22). Det toppet seg da han ble stoppet i sikkerhetskontrollen på en tur med laget i desember.

– Det var på bot-tur med laget etter sesongen. Den ble ganske tøff for oss nye. Så jeg så vel litt sliten ut på søndagen, så da ble jeg tatt ut i sånn ekstrakontroll, beskriver 22-åringen fra Lillehammer.

Rosenborg hadde tatt med seg inntekter fra den såkalte botkassen (se faktaboks) og dratt på helgetur til Berlin. Lite søvn grunnet aktiviteter knyttet til trøndernes feiring av seriegullet gjorde at Anders Trondsen ble iakttatt av kontrollørene på flyplassen i Tyskland.

– Jeg hadde hette på og så vel litt ferdig ut, også så jeg at han ene stirret på meg. Og da jeg kom frem så ble jeg tatt med på et rom.

Hva skjedde der?

– Det var som å være i et sånn grensekontroll-program på TV. Det var prøver av klær og litt forskjellig. Men de fant ingenting.

– Jeg var jo rolig hele tiden, for jeg visste jo at jeg var «ren», sier Trondsen.

Hvordan reagerte lagkameratene?

– Det var ikke alle som fikk det med seg, men det ble litt latter ja.

Fakta Forklaring botsystem Ofte brukt av idrettslag som en indre justis i garderoben. Bryter en spiller «regelverket» må man betale noen kroner som legges i en «botkasse». Eksempler kan være feil type tøy, komme for sent, mobilbruk mm. Inntektene brukes gjerne til turer, feiring eller annen moro for hele laget etter endt sesong. I 2017 dro Rosenborg på lagtur til Berlin for pengene.

Tung start

Trondsen, som kom til trønderne fra Sarpsborg i august, hadde en tøff åpning på sin RBK-karriere da treningsmengden var på et annet nivå enn han var vant til fra Østfold.

– Jeg merket at det var en tøff overgang. Det var mye lengre økter med spill i Rosenborg. Midt i sesongen så hadde jeg ikke det grunnlaget de andre hadde. Jeg ble seig i beina og spilte på 80–90 prosent.

– Jeg var veldig sliten og manglet overskudd i kamper.

Hverdagen er helt annerledes nå når han møter VG etter nok en brutal økt i sesongoppkjøringen til fjorårets seriemester på Gran Canaria i Spania. Å være med fra start i en ny sesong er veldig kjærkomment.

– En god oppkjøring er viktig. Jeg har blitt mer kjent med lagkameratene og klubben. Det føles mye bedre nå.

Det merker også trener Kåre Ingebrigtsen.

– Vi merker at de nye trenger tid til å tilvenne seg treningshverdagen og det at vi spiller kamp oftere enn andre lag. Vi ser at både Trondsen og Samuel (Adegbenro) har hatt godt av det første halvåret.

Se hva Nicklas Bendtner brukte fotballferien til:

Tok et modig valg

Det bekymret ikke unggutten mye at han gikk inn og ut av laget i sine første måneder i Rosenborg.

At 22-åringen har endt opp i Rosenborg, og har kjempet seg til en plass i landslagstroppen, skyldes evnen til gi alt uansett forutsetninger.

– Jeg satser på at det resulterer i at jeg får ut mer av det jeg klarte i Sarpsborg.

Der var han i halvannen sesong dirigenten på midtbanen, og var ofte nøkkelen da de blåhvite gikk i angrep. Den rollen vil han videreføre i RBK. Der mener han selv han er best. Også da Bob Bradley i Stabæk-tiden til Trondsen mente annerledes.

– Det er jo sagt litt om det med Stabæk tidligere. Men vinteren før jeg dro så spilte jeg plutselig spiss. Så jeg skjønte jeg måtte dra derfra.

Han syntes Bradley var fotballfaglig sterk, men det ble aldri noen lykkelig kjemi med ham.

– Jeg sa til Stabæk at det var helt greit at de ville satse på meg som back, men da ville jeg se etter andre muligheter. Da fikk jeg alltid beskjed om at det var midtbanespiller jeg var. Men da synes jeg det var litt rart at jeg ikke fikk trene på midtbanen engang.

Det førte Trondsen til Sarpsborg før 2015-sesongen.

– Det har betydd mye for meg at jeg gikk den veien jeg gjorde da.