KAN BLI STRAFFET: Antonio Conte og Chelsea kan bli straffet. Foto: Foto: Matt Dunham / AP / NTB scanpix

Avis: FIFA fant 25 ulovlige spilleroverganger i Chelsea

NTB

Publisert: 18.01.18 22:52

FOTBALL 2018-01-18T21:52:39Z

Chelsea risikerer et forbud mot å kjøpe spillere dersom klubben blir dømt for å ha gjennomført spilleoverganger som bryter med reglementet.

Det melder den britiske storavisen The Guardian torsdag.

Det internasjonale fotballforbundet ( FIFA ) opplyste i september at både Chelsea og Manchester City var under lupen for brudd på overgangsreglene for yngre spillere. Klubbene selv benektet å ha gjort noe galt.

The Guardian hevder nå å kjenne til at de innledende undersøkelsene viser at 25 spillere under 18 år skal ha blitt hentet ulovlig til Chelsea i henhold til FIFAs regler for spillerkjøp med yngre spillere.

Avisen melder videre at dokumentasjonen som foreligger i saken nå er sendt videre til disiplinærkomiteen i FIFA. Den kommer til å gjøre ytterligere undersøkelser.

Komiteen vil trolig også innhente ytterligere informasjon fra Englands Fotballforbund (FA).

Deretter vil et eget panel ta stilling til om klubben skal straffes. En eventuell straff kan ankes til Idrettens voldgiftsrett (CAS).

De spanske storklubbene Barcelona, Real Madrid og Atlético Madrid er alle dømt for lignende forhold tidligere.