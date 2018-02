ÅPNER DØRER: Nicklas Bendtners suksesshistorie i Rosenborg gjør at flere spillere med en stagnert karriere ser til Trondheim for å finne tilbake til formen. Her er han på treningsleir med Rosenborg i Spania. Foto: Vegard Aulstad

Denne Bendtner-effekten påvirker Rosenborgs overgangsstrategi

Publisert: 07.02.18 11:33

FOTBALL 2018-02-07T10:33:38Z

SALOBRE, GRAN CANARIA (VG) Nicklas Bendtner (30) har åpnet dørene for at flere «stjernenavn» kan ende opp i Rosenborg.

Det mener trener Kåre Ingebrigtsen .

– I større ligaer legges det definitivt merke til at Bendtner fikk tilbake spillegleden og formen i Rosenborg. Vi får langt flere henvendelser på det enn i fjor, sier Ingebrigtsen.

Med det mener RBK-treneren spillere som har prestert på et høyt nivå i karrieren, men som av ulike grunner kan ha mistet litt av «piffen». Nå har langt flere spillere og agenter øynene på Rosenborg som et mulig sted å finne tilbake til godt nivå.

– Definitivt gjør dette det mer attraktivt å gå til oss nå.

Ingebrigtsen møter VG på spillerhotellet der Rosenborg holder til når de nå har årets første treningsleir på Gran Canaria. Med seg har de signeringene Malte Amundsen (19) og Besim Serbecic (19), samt prøvespiller Igoh Ogbu (17). Men det er ikke sikkert at det bare er disse ungguttene som går inn i RBK-stallen før seriestart 11. mars.

– Kan det skje en sen overgang lik Bendtner i år om muligheten byr seg?

– Ja, hvis det dukker opp sånne henvendelser eller «caser» så er det alltid interessant.

Pål André Helland ser gjerne at klubben, i kampen om å hevde seg enda mer internasjonalt, henter spillere på Bendtner-nivå.

– Det ble et prestisjeprosjekt for klubben som lyktes. Det er viktig for klubbens overgangsstrategi. Nå sender det et signal til spillere i samme situasjon som ham.

Turer til England

Etter sesongslutt i fjor har Rosenborg-ledelsen vært på utenlandsreise.

– Hvilke klubber?

– Stig var i Liverpool og jeg i Manchester City. Vi fikk en fantastisk mottagelse begge to. Det var et kjempeopphold, sier Ingebrigtsen.

– Hvem snakket du med i Manchester City?

– Nei, jeg går ikke inn på hvem vi prater med eller hva vi gjør. Det var en fantastisk tur for oss.

Som Adresseavisen har omtalt tidligere var Rosenborg i samtaler med Bayern München om å overta låneavtalen med den portugisiske stjernen Renato Sanches. Men et bytte av trener i hans nåværende klubb Swansea, satte en stopper for det.

– Hvor nære var dere?

– Jeg vil ikke kommentere hva som er reelt. Men vi får en god del forespørsler, og det er litt interesse. Spillere ser at det å få spilletid her, og gjør de synlige for eventuelle større ligaer.

Roser Bendtner

Enn så lenge er det Bendtner som er stjernen i RBK. Han snakket med pressen én gang i løpet av treningsleiren, men forsikret nok en gang om at han blir i Rosenborg.

– Jeg blir, garantert, sa dansken.

Treneren er glad for å se sin stjernespiss i langt bedre form nå enn da han kom til Marbella-oppholdet tett på seriestarten i fjor.

En oppfatning lagkamerat Helland er enig i.

– Som han sier selv så kunne han bare «pisse rundt» da han var ung og naturlig godt trent. Nærmest drite i oppkjøringen. Men jo eldre man blir så merker man at det å slippe seg ned, før en så tøff oppkjøring som vi ikke går.

– Han er i veldig god forfatning nå.