Mons Ivar Mjelde på Myrdal, hjemmebanen til Åsane.

Mjelde: Fikk ikke nok «kred» for seriegullet

BERGEN (VG) Han er den eneste fotballtreneren som har gitt Bergen seriegull de siste 55 årene. Men Mons Ivar Mjelde (50) føler ikke at han fikk særlig kred for jobben han gjorde da Brann vant serien i 2007.

– Jeg synes vi som jobbet sammen, og som vant gullet, i 2007 har fått for lite kred for det arbeidet som ble lagt ned. Og det er litt respektløst. Men du vet ... janteloven rår, enten du vil eller ei, det er mye misunnelse, sier Mjelde til VG - der vi sitter i «klubbhuset» på Myrdal i Åsane.

Det er der Mjelde er hovedtrener nå - 11 år senere, milevis fra den glamouren som omkranset Brann i året da klubben vant sitt første seriegull siden 1963, skal Mjelde prøve å løfte Åsane til å bli et stabilt Obos-lag.

Men i disse dager, da Brann igjen kjemper om seriegull 11 år etter, blir Mjelde stadig minnet på tiden sin i klubben han både spilte for - og trente

Mons Ivar Mjelde overtok som hovedtrener i Sportsklubben Brann da han var 35 år gammel, i 2003. Året før hadde han faktisk sagt nei til jobben, og stilte seg lojalt bak trener Teitur Thordarson og fortsatte som junior- og 2. lagstrener.

Men i 2003 kom tilbudet. Igjen. Mjelde ble overrasket, men denne gangen sa han ja. Og så begynte en «himmel og helvete»-tur av de sjeldne.

Først holdt Brann på å rykke ned, i Mjeldes første sesong. Fire år senere, og 26 dager før han fylte 40, kronet han fire gode år som sjef i Brann med seriegull. Da hadde klubben vunnet cupen i 2004 og blitt nummer to i serien i 2006 - før det kulminerte med seriegullet i 2007.

Han er stolt av det han fikk til i sine seks år med Brann. Men som han sier:

– Mange ville ha det til at suksessen skyldtes to ting, penger - og Martin Andresen. Det er folk som har sagt det til meg i ettertid, at sterke stemmer hevder at det var Martin som trente laget. Og i tillegg kjøpte vi så mange spillere at hvem som helst kunne vært trener.

– Er det bittert?

– Jeg vet hva jeg sto for, og hva teamet sto for. I misunnelsen er det mange som snakker seg selv opp, er Mjeldes svar.

– Hvordan var forholdet ditt til din kapteinen, Martin Andresen?

– Martin var en ekstremt god leder, spesielt på banen, som stilte steinharde krav til dem rundt seg. Og han hadde et klokt fotballhode, blant annet var han flink til å få andre til å løpe når han ikke løp nok selv. Og han så hvordan vi tenkte, utførte det i praksis ute på banen. Martin var en sterk personlighet, og jeg skal ikke legge skjul på at det gikk «en kule varmt» mellom oss iblant. Men det er ikke farlig. At folk har egne meninger har aldri vært noe problem for meg, svarer Mjelde.

Mjelde mener også at alt snakket om at Brann «kjøpte seriegullet» er overdrevet.

– Bildet er langt mer nyansert enn som så. Og dette blir for lettvint å si, er Mjeldes mening om snakket, kritikken som kom på den tiden, og i etterkant.

Han mener alle klubbene på den tiden der brukte mange penger. Brann 2007-sesongen var intet unntak.

– Vi fikk inn mange gode spillere, men det var også utfordrende med spillere som hadde spilt i utlandet og som ville ha det på sin måte. Det er også dette jeg mener viser at jeg var en god leder: Jo flere vi fikk inn fra den internasjonale arenaen, jo viktigere ble leder-rollen. Husk at jeg overtok Brann som 35-åring. Jeg måtte lære underveis, sier Mjelde.

Fakta Mons Ivar Mjelde Født: 17. november 1967. Klubber som spiller: Brann (1989–90), Bryne (1991–92), Lillestrøm (1992–94), Austria Wien (1994–95), Brann (1996–2001), Sogndal (lån 2001). Meritter: Toppscorer i Eliteserien 1993, tapt cupfinale (scoret to mål) med Lillestrøm i 1992. Kniksen-prisen for «Årets angriper» i 1996. To mål på tre A-landskamper. Klubber som trener: Brann (2003–08), Bryne (2009), Start (2011–15), Fredrikstad (2016), Åsane (2017-?). Meritter som trener: Seriegull (2007) og cupmesterskap (2004), begge med Brann. Opprykk med Start i 2012.

Han lærte såpass at han i 2004 sto der som den første Brann-treneren med et trofé på 22 år, da Bengt Sæternes hadde sin store kamp og Brann slo Lyn 4–1 i cupfinalen på Ullevaal.

– Den seieren var viktig for det som skjedde senere. Når du bygger noe, så må du se konkrete resultater underveis. Det gjør det mye lettere, sier Mjelde.

Tre år senere sto han der som den første Brann-treneren med et seriegull på 44 år. Og han er fortsatt den siste som har vunnet cup og serie som Brann-trener.

Det er han stolt av. Han forteller om en kamp mot Lyn, på Brann stadion (8. oktober 2007) der Lyn utlignet til 1–1 og to Azar Karadas-mål på overtid ga Brann seieren - og en god mulighet til seriegull. Han husker godt den misbrukte matchballen i Ålesund, der Erik Huseklepp skjøt utenfor på åpent mål - før Brann fikk seriemesterskapet på TV, da Viking slo utfordrer Stabæk i Stavanger.

Gullet var sikret. Siden gikk det nedover. For Mjelde var det ventet.

– Sitronen var presset maksimalt, vi kjempet på alle arenaer, kom oss til kvartfinalen i det som i dag er Europa League, belastningen ble voldsom på få spillere. Vi hadde 10 landslagsspillere, så reisevirksomheten var også enorm. Totalen ble massiv, mener Mjelde.

Han mener Brann måtte tenke annerledes hvis de skulle fortsatt suksessen.

– Det var spillere vi hadde fått det vi kunne ut av, og skulle Brann kommet videre med suksess, så måtte det drastiske grep til, mener Mjelde. Siden har det vært tunge år i Bergen.

Men Mons Ivar Mjelde ser konturene av noe i Brann nå. Han ser mange likheter med det han selv oppnådde. Så forteller han en historie om hvordan det hele startet i hans seks år som Brann-trener:

– Vi fikk inn Ola Ronæss som konsulent. Det var han som fikk satt ned klare målsetninger, som omdømmet, som verdier - og at det skulle være utvikling. Sånt høres enkelt ut, men Ronæss fulgte dette opp, han holdt liv i det, ord ble til handling, så det ikke bare ble glemte ord fra et møte. Målsetningen var «gull», og vi sa det - høyt. Vi våget å være offensive, og det endte med seriegull. Og kanskje det beste eksempelet på hvor viktig Ronæss var, så vi etter at vi vant seriegullet. For da kuttet Brann ut konsulenten, de skulle fikse dette selv.

Og da gikk det raskt nedover, og det endte med nedrykket i 2014, sier Mons Ivar Mjelde.

Han har god tro på Brann nå. De stabile prestasjonene over år, litt som Brann hadde under hans tid, gjør at Mjelde tror på Lars Arne Nilsen og hans mannskap.

– Brann spilte kvalik for å holde oss i min første sesong, mens Lars Arne Nilsen tok over et lag som hadde rykket ned. Vi holdt oss stabilt på topp seks etter det, det samme har Nilsens lag gjort. Derfor tror jeg at de kan vinne gull nå, sier Mons Ivar Mjelde.