IKKE FORNØYD: Erica Cantona sier han lider av dagens Manchester United. Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Eric Cantona langer ut mot Manchester United

FOTBALL 2018-10-27T06:26:17Z

Eric Cantona (52) regnes som en av Manchester Uniteds beste spillere noen gang. Nå lider han av å se mannskapet til manager José Mourinho (55).

Publisert: 27.10.18 08:26

– Han (Mourinho) er ikke rett mann for rett dame. De gir aldri en spiller som kjenner klubben fra innsiden sjansen. En som kjenner identiteten og filosofien til klubben, sier Cantona til The Republik of Mancunia.

Franskmannen, som var på Old Trafford i fem sesonger og ble en stor helt, understreker at han selv ikke ønsker å bli manager og at det er derfor han sier det. I stedet foreslår han Wales-trener Ryan Giggs.

Her kokte det over for Mourinho etter dramaet:

Miste generasjon

Ni kamper ut i Premier League er Manchester United på 10. plass før møtet mot Everton klokken 17.00 søndag. I Champions League er de på annenplass bak Juventus med fire poeng.

I tillegg får Mourinho og Manchester United mye kritikk for å spille for defensivt og lite underholdende.

– Jeg tror de unge trenger et eksempel. De trenger større stjerner, mer bevegelse og kreativ fotball for å kunne relatere seg til en spiller eller et lag. Jeg tror Manchester United er i ferd med å miste en generasjon av unge fotballspillere, sier Cantona og legger til at de unge heller ser til Manchester City.

Ince lei av Mourinho

Han synes tapet for Juventus var et skrekkeksempel på Manchester United.

– Det er måten de spiller på. Du kan tape kamper, men du må ta sjanser. Å tape mot Juventus som har 70 % ballbesittelse på Old Trafford? Kan du tenke deg det med Ferguson på benken?, spør Cantona.

I likhet med Cantona og Paul Scholes trives heller ikke tidligere midtbanespiller Paul Ince med Mourinhos Manchester United.

– Mourinho er tom for unnskyldninger. Han har gjort sine signeringer, men de viser ikke tegn til utvikling. Det går bakover. Han bør forvente å miste jobben sin. Han vil spille defensivt og vinne 1–0, men han vet at hverken fansen eller spillerne vil akseptere det, sier Ince ifølge Mirror .

Støtte fra Neville

Den tidligere høyrebacken, Gary Neville, forsvarer derimot Mourinho ifølge Manchester Evening News.

– Glem alt annet. Hvis Mourinho forlater Manchester United i dag, drar han med to store trofeer, en tapt FA Cup-finale, annenplass i ligaen og to deltagelser i Champions League, sa Neville nylig.

Mourinho vant Ligacupen og Europa League i 2017. Portugiseren selv fikk ingen spørsmål om sin fremtid i klubben på fredagens pressekonferanse.

Tidligere har Mourinho blitt konfrontert med kritikken til Scholes: