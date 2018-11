Henning Berg om Stabæks drama: – Fokus er Lillestrøm

BEKKESTUA (VG) (Stabæk–Kristiansund 0-1) Stabæk-trener Henning Berg har ett mål i serieinnspurten; komme seg forbi Lillestrøm på tabellen.

Sjansen var der mot Kristiansund hjemme på Nadderud lørdag kveld. Men den muligheten ble torpedert av Aliou Coly. Kristiansund-backen fikk drømmetreff etter 79 minutter og ble matchvinner.

Stabæk ligger på direkte nedrykk. Lillestrøm på kvalifisering. To poeng skiller lagene to runder før slutt. Mandag kommer Bodø/Glimt–et annet lag som lever farlig–til Åråsen. Og gjett om Henning Berg (tidligere LSK-spiller og trener) skal se akkurat den kampen.

– Vi var klare på at vi måtte vinne mot Kristiansund for å sette press på lagene foran oss. Nå har vi fokus på å komme oss forbi Lillestrøm, men vi må også vinne våre to siste kamper, sier Henning Berg.

Når VG møter ham i en brakkerigg utenfor Nadderud stadion – hvor intervjuer gjøres etter kamper – og spør hvordan det er å være trener for et lag i bunnstriden, svarer han at «press er noe han har kjent på før».

– Jeg har kjent på dette både i Norge og i utlandet. Det er mye av det samme presset om du kjemper for å vinne ligaen, eller holde deg, men forskjellen er at når du kjemper for ligatittelen så vinner du tre av fire kamper. Ikke en av fem som vi gjør, sier Henning Berg.

To serieomganger før slutt ser det unektelig mørkt ut for laget til den gamle Manchester United-stjernen og landslagskjempen (100 landskamper).

Stabæk ligger på direkte nedrykk. Og de har ikke vunnet på evigheter. Poengfangsten i dette tidsrommet er fattige to poeng etter uavgjort mot Glimt og Vålerenga.

Faktisk må vi 42 dager tilbake i tid for å finne siste trepoenger i Eliteserien. Den kom mot Ranheim (3–2) på Nadderud i september.

– Vi har et ungt lag, og vi håndterer situasjonen veldig bra. Vi gjør en god kamp og hadde flest sjanser, sier Berg.

I et intervju med Eurosport rett etter kampen beskrev han tapet slikt:

– Kjipt når du spillemessig og sjansemessig burde vunnet kampen. At vi ikke scorer i dag er rart. Vi kommer til mange store muligheter. Så er det surt at vi slipper inn den corneren der ... lykketreff.

Mot formlaget Kristiansund hadde de et spillemessig overtak og flust med sjanser. Men piffen forsvant da Aliou Coly scoret. En skikkelig suser. Det var lagets fra klippfiskbyens fjerde seier på rad. Det er «formtopp». Og nå styrer mannskapet til Christian Michelsen mot tidenes beste prestasjon i seriesammenheng (ligger på femteplass).

– Jeg er sååå glad. Det var et flott mål, og en god kamp av oss. Det var sterkt av oss å komme hit og vinne igjen. Fire på rad er vi stolte av, sier Aliou Coly.

Stabæks to siste 11. nov.: Odd- Stabæk. 24. nov.: Stabæk–Strømsgodset

Stabæk var ti centimeter fra en real kalddusj allerede etter fem minutter. Sondre Sørli hadde fri vei gjennom forsvaret, men avslutningen var en liten tanke upresis, og strøk emaljelakken på utsiden av stolpen.

Ligaen toppscorer Franck Boli (15 mål) – som kan bli den første toppscoreren i ligaen som rykker ned – hadde muligheten til øke til 16. Men fikk ikke kontroll i det avgjørende øyeblikket. Det hadde tilsynelatende også hans spisskollega Ohi Omoijuanfo midtveis i 1. omgang, men banket til halvmeteren utenfor.

Slik fortsatte det i 2. omgang også. John Hou Sæter var fryktelig nær etter en drøy times spill. Men ballen strøk tverrliggeren.

KBK-innbytter Torgil Gjertsen var ikke mye dårligere. En suser som Stabæk-keeper Marcus Sandberg fikk slått til corner.

Drevet av håpet om tre poeng koblet Stabæk grepet om kampen det siste kvarteret. Alle så ballen i mål etter 75 spilte minutter. Sikkert Jeppe Moe også, men i det avgjørende øyeblikket da goalen var blank, ble han taklet av KBK-innbytter Bent Sørmo.

– Jeg burde slått en bedre pasning til Boli, så hadde det kanskje vært scoring, sier Jeppe Moe.

På overtid var Stabæk nær ved å få uttelling etter en corner der også keeper Marcus Sandberg var med opp, men det ville seg ikke for hjemmelaget.