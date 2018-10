GAMLETRENEREN: Erik Huseklepp spilte under Lars Arne Nilsens ledelse på tampen av Brann-karrieren. Her i 2016. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Huseklepp refser «nådeløs» Brann-sjef: – Brutalt og unødvendig

BERGEN/OSLO (VG) Brann-trener Lars Arne Nilsen (54) får kritikk etter å ha kommet med sin dom over spilleren Deyver Vega (26) i lokalavisen. Selv mener han uttalelsene er tatt ut av sammenheng.

I et ærlig intervju med Bergens Tidende forklarer Nilsen, som omtales som «nådeløs», hvorfor han fortsatt ikke har gitt costaricaneren sjansen fra start i Eliteserien denne sesongen. Han sier han har valgt ikke å spille «på Vegas måte».

– I fjor høst gjorde vi det, men vi tapte alle kampene. Raste nedover tabellen, sier Nilsen ifølge avisen.

Han siteres på at han «driter i» hvor mange målpoeng spilleren fikk i fjor høst, da han scoret fem mål for Brann i siste halvdel av sesongen.

«Selv om han scorer fem mål, betyr det ingenting om laget ikke fungerer og vi taper kamper. Om han scorer fem mål sier dere at han er god, men nei, du er ikke god da», sier Lars Arne Nilsen , som mener Vega sliter med å tilpasse seg spillestilen:

«Han har ikke fått den helt til. Vega er god, men da må vi legge spillet opp etter ham.»

Huseklepp: – Synes ikke noe om det

Nilsens offentlige kritikk av en egen spiller faller ikke i god jord hos en av Brann-sjefens tidligere spillere, klubblegenden Erik Huseklepp, som nå følger bergensklubben med kritisk blikk som fotballekspert for BT.

– Jeg synes ikke noe om det. Jeg synes han kan holde seg fra å si det utad, sier Huseklepp til VG.

– Han kan godt mene det og si det til spilleren privat, hva han er fornøyd og misfornøyd med, men jeg synes ikke han bør gå ut i avisen på den måten der. Det er ganske brutalt og unødvendig, tillegger gullvinneren fra 2007 og fortsetter:

– Jeg synes ikke at det skaper noen god stemning å gå ut mot Vega på den måten som han gjorde. Men han er trener og må gjøre det han føler er riktig. Kanskje ville han gi spilleren en oppkvikker, men jeg tror det hadde fungert bedre å ta det ansikt til ansikt.

Nilsen: – Tatt ut av sammenheng

Det er en noe irritert Lars Arne Nilsen som møter VG etter torsdagens trening. Han hevder uttalelsene hans om Vega er dratt ut av sammenheng.

– Det er Bergens Tidende, vet du. Det er bergenspressen. De lager en sak som høres ut som jeg gir ham skylden for at vi taper når han spiller. Det er litt synd. Jeg tror bergenserne og supporterne vet at sånn er det å være i Bergen, sier Brann-treneren.

– Hva svarer du på kritikken fra Huseklepp, som mener det er brutalt og unødvendig å uttale seg slik om en spiller?

– Nå er vel Huseklepp også i Bergens Tidende og har vel også en historie her. Men det er sånn det er. Jeg må være forsiktig med hva jeg sier, og så har jeg vel hatt en diskusjon der jeg har vært litt åpen, og så er det tatt ut av sammenheng sånn at det ser ut som jeg slakter Vega.

Han forteller at han tok spilleren til side før torsdagens trening for å opplyse om saken i lokalavisen, der tittelen på nett ser slik ut: «Nådeløs Nilsen om vrakingen av Vega: – I fjor spilte vi på hans måte, men vi tapte alle kampene».

– Vega var helt fin. Han hadde ikke sett det, men jeg tok en prat med ham og sa at «det har kommet ut en stygg sak der jeg «slakter» deg og sier at vi taper hver gang du spiller». Han sa at han har spilt i Costa Rica foran mange tilskuere og bare heiste på skuldrene, sier Nilsen til VG.

– Det er sånn det er. Det må jeg lære av, og så må jeg bli bedre på min måte å kommunisere til pressen på. Det er noen du kan snakke med, og noen du må være forsiktig med. Han som skrev i dag, må jeg tydeligvis være forsiktig med.

BT: – En usannhet

Nilsen og BT-journalist Mads Bøyum, mannen bak den omdiskuterte saken, diskuterte høylytt i pressesonen på stadion etter torsdagens treningsøkt.

Nyhetsleder Tore Nilssen i Bergens Tidende sport skriver følgende i en e-post til VG om Nilsens kritikk av avisens sak:

– Det er ingenting i BT sitt intervju med Nilsen som er tatt ut av en sammenheng. Hele intervjuet er tapet og vi har gjengitt Brann-treneren ordrett. At Nilsen mener vi konstruerer historier, får stå for hans regning.

– At Lars Arne Nilsen hevder dette er en fortrolig samtale, er en usannhet. Nilsen har vært Brann-trener i over tre år og bør i løpet av den tiden ha lært seg hva et intervju er. Det som ble gjennomført mandag, var et vanlig intervju som vi gjør flere ganger ukentlig med Brann-treneren, og ingen fortrolig samtale, skriver Nilssen.

– Stereotypene Lars Arne Nilsen fremfører om bergenspressen, er forslitte klisjeer. Det er beklagelig at en Brann-trener i 2018 fremdeles er opphengt i dem, avslutter han.