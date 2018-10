Salah scoret mål nummer 50 for Liverpool: - Jeg er veldig stolt

FOTBALL 2018-10-24T20:52:44Z

(Liverpool-Røde Stjerne 4–0) Han har scoret i tre kamper på rad og satte inn sitt 50. mål for Liverpool. Mohamed Salah ligner seg selv igjen. Liverpool knuste Røde Stjerne til støv og topper Champions League-gruppen.

Publisert: 24.10.18 22:52 Oppdatert: 24.10.18 23:38

– Jeg er veldig stolt over å ha scoret 50. mål for Liverpool på - jeg tror -50–60 kamper, sier Salah i et intervju vist på Viasat.

Egypteren scoret 45 mål for Liverpool i fjor og har fått tilsvarende kritikk når scoringene ikke har kommet like hyppig denne sesongen.

– Spillere som Salah kan score 35–40 mål i en sesong. Hvis du avskriver dem kan du fort se dum ut, sier den tidligere Manchester United-spissen Dion Dublin.

– Du mister ikke den ferdigheten over natten. Han banker dem inn når han får sjansen, sier Åge Hareide - den danske landslagssjefen så kampen fra Viasats studio.

Nå har Liverpool spissen scoret for Egypt mot Swaziland 12, oktober, ble matchvinner mot Huddersfield i Premier League sist helg, og plusset på med to nye scoringer mot Røde Stjerne i Champions League .

PSG berget så vidt 2–2 mot Napoli hjemme i Paris. Angel Di Maria utlignet i det femte minuttet av overtiden. Dermed spratt Liverpool opp på toppen av gruppen.

– Vi vet ikke helt hvor gode vi er, sier manager Jürgen Klopp.

– Vi var veldig gode i kveld og gjorde de riktige tingene til rett tidspunkt.

Salah blåste ballen i mål rett før pause etter et mønsterangrep. Den målgivende pasningen fra Xherdan Shaqiri var like vakker og effektiv som oppspillet signert Georginio Wijnaldum.

– Salah er klinisk når han får sjansen, mente Viasat-ekspert Deila.

2–0-målet avgjorde på mange måter kampen på Anfield endelig. Røde Stjerne hang med i åpningsminuttene, men etter hvert ble det bare rødt i Liverpool. Etter 20 minutter kom Liverpool i føringen.

1–0 var også en fotballmessig skjønnhet. Andrew Robertson – venstrebacken – ble spilt gjennom og la ballen ut til Firmino. Brassen gjorde med tre touch en liten finte og et perleskudd opp i mål.

Liverpool var av en helt annen kvalitet enn i det triste tapet – uten skudd på mål – i Napoli.

Etter pause fortsatte Mohamed Salah målshowet. Røde Stjerne-kaptein Filip Stojkovic serverte Sadio Mané en albue innenfor 16-meteren. Dermed straffe.

VG Live: Liverpool-Røde Stjerne minutt for minutt

Mohamed Salahs venstre fot klemte ballen opp i det venstre hjørnet fra 11 metersmekket. Egypterens 50. mål for Liverpool. Anfield klappet Mohaem Salah av banen da han byttet med Daniel Sturridge et drøyt kvarter før slutt.

Den tyske dommerdebutanten Daniel Siebert var litt vel rundhåndet med Liverpool da han skjenket dem en ny straffe for hands på en ikke særlig aktiv arm fra Røde Stjerne. Men Sadio Mané klarte ikke å overliste gode Milan Borjan. Keeperen slo ballen i tverrliggeren.

I Viasat-studioet var Hareide, Deila og Morten Langli skjønt enige om at begge straffene var feil idømt.

– Skandaløst, mente Deila.

Men Mané fikk til slutt målet sitt. Han fikk dyttet inn 4–0 forbi Borjan og gjorde storseieren komplett for Liverpool.

– Så får vi se hvor gode Liverpool er mot bedre motsatnd, sier Hareide.

For Røde Stjerne endte det omtrent like ille som i 6–1-tapet for PSG. Det eneste serberne fikk med seg fra Anfield var fire gule kort.