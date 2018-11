GOD START: Malmö har fått sving på sakene etter at Uwe Rüsler tok over laget. Her på restaurant med VG kvelden før Sarpsborg venter i Europa League. Foto: Bjørn S. Delebekk

Rösler takker Hareide for Malmö-jobben

MALMÖ (VG) Uwe Rösler (49) har snudd opp ned på Malmö FF på fem måneder. Men tyskeren takker Danmarks landslagssjef, Åge Hareide, for sjansen i den svenske storklubben.

– Jeg skylder Åge en stor takk. Han skal få en god flaske rødvin neste gang jeg treffer han, sier Uwe Rösler med et smil, der han treffer VG kvelden før møtet med Sarpsborg 08 i Europa League.

Han tar seg god tid, snakker mest engelsk, men også litt norsk, og er i veldig godt humør. Kanskje ikke så rart, siden han har lyktes med det meste siden han tok over et uvant svakt Malmö-lag 12. juni.

Uwe Rösler har økt Malmös poengsnitt fra 1,25 poeng pr. kamp til 2,35 poeng pr. kamp, og laget har gått fra 10. plass til 4. plass i Allsvenskan. I tillegg har han fått klubben inn i Europa League. Han har i det hele tatt snudd ganske så opp-ned på den svenske storklubben etter at han kom dit 12. juni.

For det var et Malmö i uvant tabellposisjon (nummer 10) og utslått av den svenske cupen som møtte Uwe Rösler i svensk fotball.

Og han «skylder på» Åge Hareide for den sjansen han fikk:

Rösler var nemlig arbeidsledig da telefonen kom fra ledelsen i Malmö FF i sommer. Han snakket med én annen klubb, men nølte ikke da tilbudet fra MFF kom.

– Åge Hareide og jeg har kjent hverandre lenge, vi har Manchester City felles, og jeg har skjønt at Åge, flere ganger, hadde nevnt mitt navn for Malmø-ledelsen. Til slutt ringte de, ba om et møte, og kort tid etter skrev jeg kontrakt med klubben. Takk, Åge, sier Uwe Rösler.

Han har skaffet seg leilighet i Malmö, og hans norske kone, Cecilie, pendler og bor litt i Malmö og litt i Manchester. Den eldste sønnen, Tony, har flyttet til USA, mens yngstesønn Colin (18) spiller på Manchester City – og bor i Manchester.

– Det meste går greit. Det er faktisk vanskeligst for bikkja, smiler Uwe Rösler.

Han vet ikke hvor lenge han blir. Han har lært seg å leve med at i fotball skjer ting raskt. Siden han ble trener i Lillestrøm for snart 15 år siden, har han vært innom åtte klubber, i Norge, England – og nå Sverige.

Uwe Rösler Født: 15. november 1968 Klubber som manager: Lillestrøm (2004–05), Viking (2006–09), Molde (høsten 2010), Brentford (2011–13, Wigan (2013–14), Leeds United (2015), Fleetwood Town (2015–18), Malmö FF (2018-?)

Da han overtok Malmö i sommer, lå klubben 11 poeng bak serieleder Hammarby. Med én serierunde igjen, kan Röslers mannskap passere nettopp Hammarby, bli nummer tre i Allsvenskan – og dermed sikre seg en plass også i neste sesongs kvalifisering til Europa League.

I siste serierunde møter Hammarby Östersund, som trenes av Ian Burchnall, på bortebane, mens MFF har igjen Elfsborg hjemme i Malmö.

– Jeg har et godt håp om at Ian Burchnall stiller et sterkt mannskap mot Hammarby, så håpet lever. Vi kan ta de to poengene de har på oss, mener Rösler.

Men hva har så tyskeren gjort, ettersom resultatene er så endret. På de 28 kampene Uwe Rösler har ledet Malmø FF, så er det blitt 19 seirer og kun to tap, et i Europa League mot Genk og et i serien. Det er sterke tall.

– Vi måtte forenkle ting. Da jeg kom hit, kjente jeg hverken svensk fotball eller spillerne. Jeg fikk god hjelp av et glimrende støtteapparat. Og vi begynte å jobbe med å gjøre ting enkelt – i starten. Vi måtte få tilbake tryggheten, følelsen av å vinne kamper. Spillerne tok utfordringen, aksepterte å spille litt annerledes, og sammen har vi hatt en meget spennende høst-sesong. Etter hvert kom kvaliteten, som jeg så at spillerne hadde, til sin rett. Og vi har vært gode i mange av kampene, sier Rösler.

Nå står han foran en meget viktig fotballkamp, mot en vanskelig motstander. Sarpsborg 08 har imponert Rösler, og han sier at han har stor respekt for både laget – og hvordan klubben har kommet seg opp og fram.

– Kampen i Sarpsborg var vanskelig, og skal jeg være ærlig så fortjente Sarpsborg poeng i den kampen. Men nå spiller vi hjemme, vi skal styre. Og det er klart – det laget som vinner denne kampen, det ligger godt an til å gå videre i Europa League. Vi må sørge for at det blir oss, men før kampen mener jeg det er helt åpent, 50/50, sier Malmö-trener Uwe Rösler til VG.