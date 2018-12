KAN BLI ARVTAGER: Mauricio Pochettino (t.h.) skal være Manchester Uniteds førsteprioritet som erstatter for José Mourinho på trenerbenken. Foto: Kirsty Wigglesworth / TT NYHETSBYRÅN

Hevder United vil betale 400 millioner for Tottenham-sjefen

Manchester United skal være fast bestemt på å lokke Tottenham-manager Mauricio Pochettino (46) til Old Trafford.

Publisert: 07.12.18 11:05

Avisen The Sun skriver at ledelsen i Manchester United har bestemt seg for at Pochettino er den eneste aktuelle kandidaten for å ta over José Mourinhos managerjobb til sommeren.

Dette til tross for at det kan bli en svindyr affære: 40 millioner pund, altså rundt 435 millioner kroner, er angivelig det klubben vil måtte punge ut med for å sikre seg managerstjernen.

Pochettino signerte så sent som i sommer en ny femårskontrakt med Tottenham, med en årslønn på nesten 90 millioner kroner, så det vil koste å kjøpe ham ut.

«Lever på lånt tid»

The Sun skriver imidlertid at Mourinho har en klausul i kontrakten sin som fører til at det vil koste Manchester United mindre å sparke ham dersom klubben ikke kvalifiserer seg til Champions League.

Ettersom United ligger på 8. plass med åtte poeng opp til fjerdeplass Chelsea, er det ingen utenkelig situasjon. Manageren «lever på lånt tid på Old Trafford», ifølge avisen.

Tottenham har tidligere denne høsten uttrykt frustrasjon over Tottenhams utvikling.

– Jeg har aldri følt meg verre i løpet av de fem årene jeg har vært her, sa han før en kamp mot Manchester City i oktober.

Real Madrid beskrives som Manchester Uniteds store utfordrer i kampen om Pochettinos signatur til sommeren.

Lørdag ettermiddag skal Mourinho forsøke å lede United til en etterlengtet Premier League -seier etter fire strake seriekamper uten seier. 3–1-tap mot Manchester City, 0–0 mot Crystal Palace og 2–2 mot både Southampton og Arsenal har ført til at «de røde djevlene» henger etter i kampen om de øverste plasseringene.

På motsatt banehalvdel står et Fulham-lag som begynner å se mer solid ut etter at rutinerte Claudio Ranieri overtok ansvaret. 3–2-seier over Southampton, 2–0-tap mot Chelsea og 1–1 mot Leicester er italienerens tre første resultater i den nye jobben.

Fulham har tapt seks strake bortekamper i Premier League, men Ranieri er en ekspert på å få skikk på slurvete forsvarsspill, og vi tror han kan legge en plan for å frustrere Mourinhos menn.

