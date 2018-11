FORLØSENDE: Son Heung-min jubler for sesongens første seriemål hjemme mot Chelsea. Foto: PHIL NOBLE / REUTERS

Magiske Son og Tottenham valset over Chelsea

FOTBALL 2018-11-24T19:23:05Z

(Tottenham – Chelsea 3–1) Son Heung-min (26) brant tre store sjanser i første omgang. I andre omgang senket han Chelsea med en utrolig soloprestasjon og sendte Spurs forbi London-rivalene på tabellen.

Publisert: 24.11.18 20:23 Oppdatert: 24.11.18 20:51

Dele Alli nærmest servet en ball opp fra egen boks opp mot Son på midtstreken. Det er ingen tvil om at sørkoreaneren innehar bra hurtighet, og det fikk Chelseas Jorginho smake etter 54 minutter.

Han ble fullstendig parkert langs sidelinjen og måtte se sin kollega David Luiz bli rundlurt i det Son driblet seg inn i boksen. Med ballen over på venstrefoten, la han den utsøkt forbi Chelsea-keeper Kepa og i mål. 3–0, og kampen var i realiteten over.

– Vi fortjente å vinne. Jeg hadde mange sjanser til å score, men jeg ga aldri opp, sa Son til BBC.

For en måte å markere sitt første seriemål for sesongen og nummer 50 totalt for Tottenham i alle turneringer.

Frem til da hadde Tottenham valset over et passivt Chelsea-lag, og seieren kunne vært mye større seier for Tottenham, om vertene hadde vært hakket mer effektive og Chelsea ikke hadde hatt målvakt Kepa Arrizabalaga mellom stengene.

Spanjolen vartet opp med flere utrolige redninger, men fikk lite hjelp av utespillerne, i helgult for anledningen.

Dele Alli stanget Tottenham i ledelsen etter åtte minutter. Frispark-innlegget fra Christian Eriksen var strøkent og Kepa fikk aldri opp hanskene tidsnok til å stoppe skuddet.

– Vi visste det kom til å bli en tøff kamp. Vi skapte mange sjanser og på en mer effektiv dag kunne vi ha scoret flere, sa Alli til BBC.

Det var Allis sjette mål mot Chelsea på de fem siste kampene mot naboen i sørvest i alle turneringer.

2–0 kom kun åtte minutter senere, og denne gangen ble Chelsea-keeperen utspilt av sin egen forsvarsspiller. Harry Kane førte ballen mot boksen og fyrte av mot mål litt halvhjertet.

Spissens 25. mål i London-oppgjør i Premier League . Kun Teddy Sheringham har flere for Spurs med sine 32, ifølge Opta.

David Luiz kunne blokkert ballen, men valgte å sette rumpa til. Resultatet ble at ballen gikk forbi brassen i midtforsvaret, og samtidig blokkerte han utgangen av skuddet slik at Kepa ble utspilt.

Fem minutter før slutt stanget innbytter Olivier Giroud inn et trøstemål til 1–3, men det ble for lite, for sent for Chelsea.

Seieren gjør at Tottenham rykket forbi Chelsea på tabellen, til tredjeplass, med 30 poeng. Chelsea blir stående med sine 28 og akkurat innenfor Champions League-kvalifisering på fjerdeplass.