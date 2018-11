KOLLAPSET: Mons Ivar Mjeldes Åsane hadde alt i sin hule hånd - og kollapset. Foto: Paul S. Amundsen / VG

KFUM sendte Åsane ned til PostNord-ligaen etter ellevill snuoperasjon

FOTBALL 2018-11-25T13:56:36Z

(Åsane - KFUM Oslo 1-3, 3-4 sammenlagt) Det så klappet og klart ut for ny Obos-liga-kontrakt til Mons Ivar Mjeldes Åsane, da de ledet 3–1 sammenlagt etter første omgang. Så kom snuoperasjonen som sendte dem ned til nivå tre.

– Jeg har rykket både opp og ned før. Men det er klart, når man rykker ned, skuffer man mange, mange flere enn seg selv. Men vi fikk kampen dit vi ville og hadde egentlig full kontroll, så jeg skulle ønske at vi hadde klart å holde unna, sier Åsane -trener Mjelde til Eurosport etter at nedrykket var et faktum.

At de i det hele tatt kom i den posisjonen, virket usannsynlig. Åsane hadde med seg en komfortabel 2–1-seier fra borteoppgjøret på Ekeberg, og KFUM Oslo, som slo Fredrikstad ut av den forrige kvalifiseringsrunden, hadde et blytungt utgangspunkt før returen.

Enda mørkere så det ut da Magnus Bruun-Hansen, sønn av Roald, sendte tangotrøyene opp i ledelsen etter et drøyt kvarter. Dermed så det ut til at Åsane kom til å beholde sin plass i Obos-ligaen , med komfortabel margin.

Gjestene hadde imidlertid andre planer. I løpet av et kvarter i andre omgang, scoret Lars Olden Larsen og Moses Dramwi Mawa hvert sitt mål, som sørger for at stillingen ble 3-3 sammenlagt.

Og etter 81 minutter ble snuoperasjonen fullbyrdet, da Stian Sortevik herjet i feltet i satte 3-1-målet i det lengste hjørnet. Hjemmelaget måtte score to for å beholde plassen, men det klarte de aldri.

– Jeg er tom for ord. Jeg er utrolig stolt av spillergruppa. Det å snu det på den måten ... for en prestasjon, sier «Kåffa»-trener Jørgen Isnes til Eurosport, og legger til at «i KFUM (Kristelig Forening for Unge Menn) har vi troen».

Åsane rykker ned til PostNord-ligaen og KFUM Oslo rykker opp til Obos-ligaen.

Og kanskje får vi en høyprofilert trenerduell mellom Mons Ivar Mjelde og Per Mathias Høgmo på nivå tre av norsk fotball neste sesong. Mjelde er imidlertid usikker på om han blir med heisen ned ett nivå, men sier han er positivt innstilt til å være med og snu skuta.