Berg blir i Stabæk ved eventuelt nedrykk

BEKKESTUA (VG) Henning Berg (49) er krystallklar på at han kommer til å fortsette i Stabæk uansett utfall av skjebnekampen mot Strømsgodset.

– Jeg er her og skal være her uansett hva som skjer på slutten. Jeg trives med å jobbe med spillerne her, sier Berg til VG – og bekrefter dermed at han blir å finne i 1. divisjon neste år hvis Stabæk skulle rykke ned.

Berg ble ny Stabæk-trener i juli, og har et poengsnitt på 1,14 på sine 14 kamper i klubben. Stabæks poengsnittet lå på 0,8 da Berg tok over. Den tidligere Manchester United-stopperen, som har kontrakt ut 2019-sesongen, føler Stabæk har fått dårlig betalt i en rekke kamper – og at det er et uforløst potensial i troppen.

– Jeg synes de er gode allerede, men vi må sørge for at vi blir jevnere og at våre gode perioder varer litt lengre. Vi har spilt mange gode kamper, men vi må også vinne de gode kampene, sier Berg, som noterte seg for 100 landskamper for Norge mellom 1992 og 2004.

Stabæk ligger under streken før den dramatiske siste serierunden, der Bodø/Glimt (31 poeng, -3 i målforskjell), Strømsgodset (30 poeng, -2 i målforskjell), Lillestrøm (29 poeng, -12 i målforskjell) og Start (29 poeng, - 22 i målforskjell) er de andre lagene som kjemper om å unngå nedrykk.

Henning Berg & co. har 28 poeng og en negativ målforskjell på 13.

