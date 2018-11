Alt gikk veien for England

2018-11-15

(Kroatia − Spania 3-2) (England − USA 3-0) Mens Kroatia slo Spania i Nations League, vant England i Wayne Rooneys avskjedskamp mot USA.

Publisert: 15.11.18 22:44 Oppdatert: 15.11.18 23:23

Det er nær maks uttelling for det engelske fotballandslaget på denne torsdagskvelden.

Selv spilte England treningskamp på Wembley mot USA, i det som var Wayne Rooneys endelige avskjed med landslaget.

Han kom inn til sin 120. landskamp for Three Lions , men mannen med flest mål for det engelske herrelandslaget i fotball rakk ikke å tegne seg på målscorerlisten.

Lingard-perle

Det gjorde imidlertid lite, for på to minutter litt over halvveis i den første omgangen avgjorde hjemmelaget langt på vei kampen.

Først vartet Manchester Uniteds Jesse Lingard opp med en perle da han fra kanten av sekstenmeteren skrudde ballen i motsatt kryss.

Deretter banket Trent Alexander-Arnold inn 2-0.

Seieren ble spikret da formspiller Callum Wilson la på til 3-0 i den andre omgangen. Dermed fikk England en perfekt oppladning til den avgjørende Nations League-kampen mot Kroatia førstkommende søndag.

Alt på spill

En annen − og kanskje enda viktigere kamp for England − ble spilt med oppstart et kvarter tidligere. Der møtte Kroatia og Spania hverandre, de to andre nasjonene som utgjør Englands Nation League-gruppe.

Med spansk seier ville spanjolene ha sikret gruppeseieren, men med uavgjort eller kroatisk seier ville England ha en sjanse til å knipe den fra spanjolene.

Etter en døll førsteomgang og en heseblesende andreomgang sto det 3-2 på resultattavla i Kroatia, og nå har britene alt i egne hender.

Enda mer optimalt ville det ha vært for England om Kroatia og Spania spilte uavgjort, for da ville ikke Kroatia hatt noe å spille for. Nå har de − i likhet med England − alt å spille om.

Mens Spania på seks poeng er ferdigspilt for denne gang i Nations League, har både England og Kroatia fire poeng før den avgjørende kampen i England den 18. november.

Vinneren der vinner gruppa, men ved uavgjort er det Spania som kan juble. Alle de tre lagene kan altså ta gruppeseieren.

Lurer du på hva det er godt for å vinne Nations League-gruppa? Sjekk her:

Fra døll til heseblesende

Tilbake til kampen mellom Kroatia og Spania, så var den første omgangen sjansefattig og uten mål. Det endret seg fullstendig etter hvilen.

Først utnyttet Andrej Kramaric elendig forsvarsspill og gjorde 1–0, men bare to minutter senere var utligningen et faktum.

Real Madrid-spiller Dani Ceballos fikk æren av å avslutte et aldeles herlig angrep ved å score 1–1-målet.

Så tok Kroatia føringen på ny, ved Tin Jedvaj etter en corner, før Sergio Ramos utlignet fra krittmerket.

Det skortet ikke på store sjanser til begge lag etter 2-2-scoringen, og på overtid fikk også hjemmelaget uttelling. Jedvaj ble den store helten for kroatene da han scoret sitt andre for dagen.

Søndag står med andre ord alt på spill for alle lagene i gruppa. Vinneren av England mot Kroatia vinner den, men ved uavgjort er det Spania som likevel kan juble for gruppeseier.

– Vi fortjente mer, men av en eller annen grunn var ikke det mulig. Nå må vi håpe at England og Kroatia spiller uavgjort søndag, for det ligger ikke i våre hender lenger, sa Spanias midtbanemann Sergio Busquets etter kampen, ifølge DPA.